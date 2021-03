Eúropska únia začína s právnymi krokmi proti Británii, dôvodom je nerešpektovanie dohody o brexite

Európska únia podniká právne kroky voči Veľkej Británii pre nerešpektovanie podmienok dohody o jej vystúpení zo spoločenstva a porušenie medzinárodného práva. Európskej dvadsaťsedmičke sa nepáči jednostranné konanie Spojeného kráľovstva v oblasti obchodných pravidiel.

Predĺžili ochrannú lehotu

Londýn sa rozhodol jednostranne predĺžiť ochrannú lehotu pri kontrolách tovaru prepravovaného medzi Britániou a Severným Írskom aj na obdobie od 1. apríla, čo podľa EÚ predstavuje porušenie tzv. severoírskeho protokolu.

Účelom tohto dokumentu bolo zabezpečiť po brexite otvorenú hranicu medzi Severným Írskom a Írskom. Ochranná lehota na kontroly poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov vstupujúcich do Severného Írska mala vypršať na konci tohto mesiaca, no britská vláda sa ju rozhodla predĺžiť do októbra.

Opatrenia sú dočasné

Británia ešte začiatkom marca argumentovala, že opatrenia sú iba dočasné technické kroky, ktoré vo veľkej miere pokračujú v už prijatých opatreniach, aby poskytli viac času podnikom, ako sú supermarkety, či doručovateľským službám.

Už vlani v septembri pritom Briti rozladili EÚ plánovanou a napokon nezrealizovanou legislatívou, ktorá by vláde premiéra Borisa Johnsona poskytla právomoc obísť časť britskej dohody o vystúpení z EÚ týkajúcej sa Severného Írska.