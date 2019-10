Európska únia zaplatí za subvencie pre Airbus, USA uvalia clá na lietadlá aj ostatné tovary

Clá, ktoré USA chystajú na tovary z Európskej únie pre to, že nelegálne poskytla subvencie výrobcovi lietadiel Airbus, majú nadobudnúť účinnosť od 18. októbra. Clá majú byť vo výške 10 percent na lietadlá z EÚ a na úrovni 25 percent na ostatné tovary.

Poškodili americký letecký priemysel

„Európa roky poskytovala rozsiahle subvencie Airbusu, ktoré vážne poškodili americký letecký priemysel a našich robotníkov,“ uviedol vo vyhlásení splnomocnenec USA pre obchod Robert Lighthizer. K európskym tovarom, na ktoré sa majú clá uplatniť, patria napríklad syry Gouda, whisky a veľké lietadlá.

Svetová obchodná organizácia (WTO) rozhodla v stredu, že USA môžu uvaliť clá na tovary z EÚ v hodnote do 7,5 mld. USD ako odvetné opatrenie pre nelegálne subvencie, ktoré blok poskytol výrobcovi lietadiel Airbus. Ide o rekordnú hodnotu tovarov, na ktoré WTO povolila uvaliť clá.

Stredajším rozhodnutím WTO sa však nekončí dlhodobý transatlantický spor týkajúci sa leteckého priemyslu. Očakáva sa, že WTO na budúci rok rozhodne, aké clá môže uvaliť EÚ na americké tovary po tom, ako v inom spore obchodná organizácia rozhodla v neprospech amerického producenta lietadiel Boeing.

Chystajú protiopatrenia

EÚ v stredu vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa predišlo vzájomne škodlivým clám. „Mali by sme sa vyhnúť vzájomnému uvaľovaniu ciel. Poškodilo by to naše ekonomiky, globálny obchod a širšie odvetvie leteckého priemyslu,“ povedala hovorkyňa Európskej komisie (EK) Mina Andreeva.

„Sme pripravení pracovať s USA na férovom a vyváženom riešení pre naše odvetvia produkcie lietadiel. Stále sme pripravení a ochotní nájsť férové urovnanie, ale ak sa USA rozhodnú prijať schválené protiopatrenia, EÚ urobí to isté,“ povedala hovorkyňa EK.

(1 EUR = 1,0925 USD)