Európski poskytovatelia sociálnych služieb súhlasia s výhodami pre zaočkovaných proti koronavírusu

Európski poskytovatelia sociálnych služieb združených v organizácii European Ageing Network (EAN) preferujú výhody pre zaočkovaných občanov „starého kontinentu“. Zároveň nechcú, aby tých, ktorí vakcináciu odmietli, pre ich rozhodnutie trestali.

Vyplýva to z piatkového virtuálneho mítingu EAN, ktorého závery sprostredkovala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR.

„Nemci počítajú s tým, že do septembra sa bude môcť zaočkovať každý, kto má záujem, Rumuni už do júna 2021,“ uvádza sa v tlačovej správe APSS v SR. Podľa jej tajomníčky by Slovensko mohlo dosiahnuť kolektívnu imunitu koncom roka. Všetko záleží na schopnosti farmaceutických firiem dodať vakcíny v dohodnutom čase.

Zástupcovia európskych krajín chcú motivovať tých, ktorí sa dajú zaočkovať, poskytnutím rôznych spoločenských výhod. „V Nemecku sa hovorí aj o možností uvoľňovania konkrétnych opatrení pre zaočkovaných, napríklad uvoľniť možnosť ísť ku kaderníkovi či do reštaurácie, pričom pravidlo si bude môcť individuálne zaviesť každý majiteľ či správca budovy,“ dodáva APSS v SR.

Účastníci piatkovej diskusie očakávajú určitú formu „lockdownu“ minimálne do leta tohto roka.