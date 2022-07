Európsky olympijský festival mládeže v Banskej Bystrici si vyžiada dopravné obmedzenia

Organizácia Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022 v Banskej Bystrici si od 24. do 30. júla vyžiada nevyhnutné dopravné obmedzenia.

Obmedzenia na viacerých miestach

Ako informovala Zdenka Marhefková z mediálneho tímu EYOF, regulácia dopravy bude potrebná hlavne počas cyklistických súťaží – časoviek a pretekov s hromadným štartom dievčat a chlapcov zo 48 krajín Európy.

Radnica žiada obyvateľov i návštevníkov o trpezlivosť, rešpektovanie pokynov usporiadateľov a sledovanie prenosného dopravného značenia.

„V deň začiatku – v nedeľu 24. júla prejde všetkých 3 500 domácich a zahraničných účastníkov a športovcov podujatia v čase približne o 19:00 z Národného atletického štadióna SNP na Štiavničkách popri ESC na Námestie SNP a cez Kapitulskú ulicu sa dostanú až do dejiska otváracieho ceremoniálu – do Parku pod Pamätníkom SNP. Počas úvodného a záverečného ceremoniálu bude jeden jazdný pruh na Námestí slobody vyhradený pre autobusy športových výprav, ktoré budú odvážať športové výpravy do ich ubytovacích zariadení,“ popísala Marhefková.

Obmedzenie parkovacích miest

Počas trvania festivalu nebudú môcť Banskobystričania využívať niektoré parkoviská a parkovacie miesta. Obyvatelia mesta tiež musia počítať so zvýšeným pohybom autobusov na cestách, ktoré budú zabezpečovať presuny účastníkov a športovcov.

Cyklistická časovka sa uskutoční v dňoch 24. júla počas tréningu s uzavretím trasy v čase od 12:00 do 16:00 a v utorok 26. júla počas pretekov s uzavretím trasy od 10:00 do 14:00 a od 15:00 do 19:00 so štartom a cieľom na Námestí SNP.

Festival bude trvať sedem dní

Všetky podrobnosti o obmedzeniach v doprave počas celého trvania EYOF 2022 nájdu občania na stránke https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2022/regulacia-dopravy-pocas-europskeho-olympijskeho-festivalu-mladeze-24-30-jul-2022/.

Európsky olympijský festival mládeže EYOF Banská Bystrica 2022 sa uskutoční počas siedmich dní od 24. do 30. júla 2022.

O usporiadanie sa postará viac ako stočlenný organizačný tím. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na stránke podujatia www.eyof2022.com, ako aj na sociálnych sieťach EYOF-u a mesta Banská Bystrica.