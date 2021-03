Európsky parlament funguje online už rok. Na Slovensku sa zmeny zavádzajú postupne a pomaly

Európsky parlament umožnil hlasovať svojim poslancov z domu už v marci 2020, a tak mu nehrozí prerušenie činnosti len preto, že niektorí z nich musia ostať v karanténe alebo sú covid pozitívni. Na Slovenku, rok po boji s pandémiou, online schvaľovanie zákonov nie je stále možné.

O potrebe technických zmien v Národnej rady SR (NR SR) sa začalo hovoriť vlani v decembri 2020. Hrozilo vtedy, že poslanci neschvália ústavný zákon potrebný pre vyhlásenie núdzového stavu. Vyriešil to vtedy hlavný hygienik, ktorý vyhláškou umožnil aj poslancom s COVID-19prísť na hlasovanie.

Zmeny vyjdú na 70-tisíc eur

V tejto súvislosti tiež bola zriadená pracovná skupina v pôsobnosti ústavnoprávneho výboru pod vedením predsedu výboru Milana Vetráka (OĽaNO). Na starosti mala prípravu novely rokovacieho poriadku. Jej návrh je už známy.

Zabezpečiť má online rokovania výborov a komisií NR SR, avšak iba počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Navrhujú sa aj trvalé audiovizuálne prenosy zo zasadnutí parlamentu a jeho výborov pre verejnosť.

Zároveň by mala novela umožniť členom výborov zvoliť si, či sa rokovania zúčastnia osobe alebo na diaľku prostredníctvom na to určeného systému. Online rokovanie by sa muselo oznámiť 48 hodín dopredu, aby sa mohlo zabezpečiť po personálnej a technickej stránke.

Každá z miestností výborov parlamentu by mala dostať kvalitnú kameru, ozvučenie, hardwarové a softwarové vybavenie, ktoré umožnia manažovať online rokovanie. Zabezpečiť by to mala Kancelária Národnej rady SR a účet by nemal podľa Vetráka presiahnuť 70-tisíc eur.

Očakávajú aj podporu opozície

Zabezpečenie priameho prenosu z rokovaní výborov a komisií je navrhnuté ako trvalé riešenie, online rokovanie zatiaľ iba ako dočasné. Podľa predsedu ústavnoprávneho výboru sa bude vyhodnocovať po polroku od jeho zavedenia.

Nový zákon by mal byť účinný od 1. júna, musia ho však schváliť poslanci. Hlasovať by sa o ňom malo v treťom čítaní na májovej schôdzi parlamentu.

„Očakávam bezproblémové schválenie novely rokovacieho poriadku parlamentu parlamentnou väčšinou,“ uviedol pre Webnoviny.sk Vetrák. Verí, že zmeny budú prijateľné aj pre opozíciu. „Naisto to však budeme vedieť v 15.marca po zasadnutí grémia parlamentu,“ dodal.

Hlasovanie poslancov zostane offline

Politológ Pavol Baboša hovorí, že navrhované zmeny v rokovacom poriadku môžu zjednodušiť časť legislatívneho procesu – rokovanie vo výboroch. Ide však len o veľmi malú časť a väčšia a dôležitejšia časť procesu prijímania zákonov naďalej ostane v offline priestore.

Online hlasovanie poslancov by podľa Baboša mohlo zrýchliť proces prijímania zákonov aj zabezpečiť hlasovanie poslancov, ktorí sú v karanténe alebo sa z iných dôvodov nemôžu schôdze zúčastniť osobne.

Zhoduje sa s ním aj europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU), podľa ktorého by mal mať slovenský parlament vytvorený nástroj, ktorý umožňuje rýchlo zvolať schôdzu a zároveň neohrozovať zdravie poslancov.

Je tiež podľa neho potrebné brať do úvahy, že pandémia trvá dlhšie než sme predpokladali a môže sa aj zopakovať. Prípadne, môže vzniknúť nová výnimočná situácia.