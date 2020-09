Európsky parlament pre koronavírus presunul plenárnu schôdzu zo Štrasburgu do Bruselu

Európsky parlament (EP) v utorok pre pandémiu nového koronavírusu zmenil plány s usporiadaním nadchádzajúcej plenárnej schôdze v Štrasburgu.

Francúzske mesto sa totiž v súvislosti so šírením vírusu ocitlo v „červenej zóne“. Schôdza sa tak od 14. do 17. septembra bude konať v Bruseli, oznámil predseda EP David Sassoli.

„Aj keď sme týmto rozhodnutím veľmi sklamaní, musíme si uvedomiť, že presun správy Európskeho parlamentu by znamenal karanténu pre všetkých zamestnancov po ich návrate do Bruselu,“ vysvetlil rozhodnutie Sassoli. Zároveň vyjadril nádej, že návrat do Štrasburgu bude možný po ústupe pandémie.