Európsky parlament pripravil pôdu pre reformu financovania Únie, zavedú sa nové zdroje príjmov

Európsky parlament (EP) schválil tri právne predpisy v oblasti implementácie systému vlastných zdrojov Európskej únie (EÚ), čím pripravil pôdu pre reformu financovania únie a zavedenie nových zdrojov jej príjmov.

Ako EP informoval v tlačovej správe, poslanci v stredu a vo štvrtok schválili jedno vykonávacie a dve operačné nariadenia týkajúce sa metód výberu alebo sprístupňovania osobitných vlastných zdrojov, ktoré tvoria príjem do rozpočtu EÚ.

Prebieha ratifikácia

Všetky tri právne predpisy sú spojené s kľúčovým rozhodnutím o vlastných zdrojoch, ktoré parlament schválil v septembri a Rada v decembri minulého roka.

V súčasnosti sa uskutočňuje ratifikácia tohto rozhodnutia členskými štátmi, pričom do 18. marca ho ratifikovalo 13 z 27 krajín EÚ.

Schválené nariadenia zahŕňajú ustanovenia o výpočte a zjednodušení príjmov EÚ, riadení peňažných tokov a právach týkajúcich sa monitorovania a inšpekcie.

Tie sú potrebné na zaistenie bezproblémového fungovania zreformovaného systému príjmov rozpočtu EÚ.

Nový poplatok za plasty

Poslancami aktuálne schválený balík opatrení vstúpi do platnosti bezprostredne po tom, ako členské štáty ratifikujú rozhodnutie o vlastných zdrojoch. Účinnosť však nadobudne spätne od 1. januára 2021.

Zavedie sa ním nový poplatok za plasty ako prvý z rôznych nových zdrojov príjmov EÚ, ktoré budú zavádzané postupne do roku 2026.

Rozhodnutie o vlastných zdrojoch umožní únii požičať si 750 miliárd eur na financovanie plánu obnovy EÚ pre budúce generácie.

Počas rokovaní o dlhodobom rozpočte EÚ (Viacročnom finančnom rámci) na obdobie rokov 2021 -2027 sa poslancom podarilo presadiť právne záväzný kalendár zavádzania nových zdrojov príjmov EÚ.

Plán počíta s tromi krokmi

Tento plán zavedenia vlastných zdrojov Únie počíta s tromi krokmi. Prvým je predstavenie príspevku z plastov v januári 2021, predloženie nových legislatívnych návrhov týkajúcich sa mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach, digitálnej dane a systému na obchodovanie s emisiami do júna 2021.

V druhom kroku Rada prerokuje tieto nové zdroje príjmov najneskôr do 1. júla 2022 s cieľom zaviesť ich do 1. januára 2023 a v treťom kroku komisia do júna 2024 navrhne ďalšie nové vlastné zdroje financovania EÚ, ktorých súčasťou by mohla byť daň z finančných transakcií a finančný príspevok súvisiaci s podnikovým sektorom alebo nový spoločný základ dane z príjmov právnických osôb.

Rada prerokuje tieto nové zdroje príjmov EÚ najneskôr do 1. júla 2025 s cieľom zaviesť ich do 1. januára 2026.