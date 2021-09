Európsky súd pre ľudské práva dal za pravdu prvému slovenskému teroristovi, Kucovi priznal nemajetkovú ujmu

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) priznal právoplatne odsúdenému Ladislavovi Kucovi 2 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy, keďže konštatoval porušenie Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd v súvislosti s jeho väzbou.

Ako na svojej internetovej stránke informuje rezort spravodlivosti, Kuc, ktorý si momentálne odpykáva právoplatný 12-ročný trest za výbuch bomby z roku 2011 vo svojej žalobe argumentoval, že vnútroštátne súdy pri rozhodovaní o väzbe ešte pred jeho odsúdením nevzali do úvahy osobitosť jeho situácie danú jeho duševným stavom a nezaoberali sa jeho argumentmi v tomto ohľade.

Do úvahy vzal dve obdobia

„ESĽP vo svojom aktuálnom rozsudku vzal do úvahy dve obdobia, počas ktorých sa na sťažovateľa hľadí ako na držaného vo väzbe, a to od 14. apríla 2016 do 29. septembra 2016 (5 mesiacov a 16 dní) a od 20. apríla 2017 do 2. novembra 2017 (6 mesiacov a 13 dní), celkovo približne jeden rok. Vnútroštátne súdy sa vo svojich rozhodnutiach o väzbe opierali o pretrvávajúcu hrozbu úteku sťažovateľa a pokračovania v trestnej činnosti,“ uvádza ministerstvo spravodlivosti.

ESĽP bol podľa rezortu toho názoru, že vnútroštátne súdy posúdili tieto riziká najmä s ohľadom na okolnosti trestnej veci, avšak v ich rozhodnutiach podľa neho neboli uvedené žiadne podrobnosti o sťažovateľovej osobnosti alebo konkrétne skutočnosti odôvodňujúce pretrvávajúcu väzbu sťažovateľa.

„Ďalej podľa jeho názoru vnútroštátne súdy neodpovedali na sťažovateľov argument o tom, že jeho zlý psychický stav vylučuje riziko úteku a že mu väzenské zariadenie nemôže poskytnúť odvykaciu terapiu,“ uvádza ministerstvo.

Pochybuje o dôvodoch väzby

ESĽP v tejto súvislosti konštatoval, že nie je presvedčený, že rozhodnutia vnútroštátnych súdov boli založené na analýze všetkých relevantných skutočností, a má pochybnosti o tom, či dôvody väzby, tak ako sú uvedené v rozhodnutiach súdov, boli dostatočné.

„ESĽP ďalej vyslovil, že vnútroštátne súdy nepreukázali v konaní „osobitnú starostlivosť“ a poukázal na to, že značné prieťahy boli spôsobené opakovaným vrátením veci prvostupňovému súdu,“ informuje rezort spravodlivosti s tým, že sťažovateľ v rámci žaloby požadoval 20 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 3 000 eur z titulu nákladov a výdavkov.

„ESĽP priznal sťažovateľovi 2 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy a nárok z titulu nákladov a výdavkov zamietol,“ dodalo ministerstvo s tým, že rozhodnutie je právoplatné.