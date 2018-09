Európsky týždeň mobility ponúkne cestujúcim zľavnené lístky, podľa Éršeka sa tak vyhnú zápcham

BANSKÁ BYSTRICA 10. septembra (WebNoviny.sk) – K Európskemu týždňu mobility (ETM), ktorý sa uskutoční od 16. do 22. septembra, sa v tomto roku okrem Železníc SR pridali aj všetky kraje. Informoval o tom po dnešnom spoločnom rokovaní so Združením samosprávnych krajov SK8 v Banskej Bystrici minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.

Bez zápchy na cestách

„Očakávame, že budúci týždeň budú mať občania zľavnenú možnosť cestovať v dopravných prostriedkoch, či sú to vlaky, prímestské autobusy a v niektorých mestách, ako sú Nitra a Košice, aj MHD,“ uviedol minister s tým, že touto výzvou ministerstva chcú ukázať občanom, že sa dá cestovať aj inak, aby „sme nemali také veľké zápchy na cestách“.

Ako ďalej minister skonštatoval, je potrebné vytvoriť občanom podmienky, aby tieto dopravné prostriedky mohli využívať.

„Či sú to presnosť, čistota a rýchlosť týchto prostriedkov, ale jednoducho musíme odbremeniť cesty od množstva automobilov,“ doplnil Érsek a dodal, že samozrejme týždeň mobility bude mať aj finančný dopad, keďže ľudia budú dopravu využívať počas ETM za polovičné ceny.

Propagácia verejnej dopravy

„Európsky týždeň mobility ide na vrub našich župných rozpočtov, ale myslím si, že propagácia verejnej dopravy je veľmi dôležitá,“ uviedol predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Podľa neho ide o PR akciu, ktorá je zároveň pilotnou.

„Chceme ukázať, že celý komplex verejnej dopravy vie ponúknuť služby, v akom sú stave a ako sa dostanú ľudia do práce alebo za oddychom,“ ozrejmil zámer ETM predseda SK8.

Ako ďalej uviedol Viskupič, na dnešnom rokovaní s ministrom dopravy otvorili aj témy financovania opráv ciest druhej a tretej kategórie a rekonštrukcií mostov.

„Budeme musieť nájsť spoločnú reč so štátom, ako dostať väčšie, respektíve stavu ciest zodpovedajúce finančné prostriedky na to, aby mohli byť cesty druhej a tretej triedy zasanované systémovo,“ konštatoval s tým, že kraje túto kompetenciu z podielových daní financovať nedokážu. Minister Érsek sa otvoreniu tém nebráni, ale podľa neho na ministerstve dopravy toľko peňazí nie je a je nutné do budúcna túto otázku otvoriť s ministerstvom financií, „pretože na tieto cesty nie je možné použiť európske peniaze“.

Kombinuj a choď!

Európsky týždeň mobility (ETM), ktorého cieľom je spopularizovať iné formy dopravy, ako je individuálna automobilová doprava, sa koná každý rok od 16. do 22. septembra.

Kampaň tradične uzatvára Deň bez áut, počas ktorého obec či mesto vyčlení jednu alebo viacero oblastí pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu minimálne na jeden celý deň.

Kampaň na Slovensku organizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spolu s ministerstvom životného prostredia. V tomto roku sa kampaň koná v znamení myšlienky Kombinuj a choď!

Po skončení kampane majú samosprávy možnosť zapojiť sa do Národnej súťaže ETM v troch kategóriách – Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita.

Slovenské mestá tak budú mať opäť možnosť pripraviť pre svojich obyvateľov a ich návštevníkov rôznorodé aktivity zamerané na alternatívne formy dopravy a efektívne trvalé opatrenia zamerané na oblasť udržateľnej dopravy. Samosprávy sa môžu prihlásiť do súťaže do 1. októbra.

Víťazmi Národnej súťaže Európskeho týždňa mobility 2017 sa vlani stali mestá Skalica, Štúrovo a Trnava. Každý rok sa do ETM zapája vyše dvetisíc miest a obcí z celého sveta. Na Slovensku je to každoročne okolo 40 samospráv. Všetky informácie o kampani ETM a Národnej súťaži ETM sú na stránke www.eurotm.sk.