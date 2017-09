Európsky týždeň športu po Volkovi s Dukátovou podporí aj Tomi Kid

BRATISLAVA 12. septembra 2017 (WBN/PR) – Buď #BeActive, zapoj sa so školou alebo kolegami do Európskeho týždňa športu a ukáž, že šport ťa baví. Aj taká je podstata Európskeho týždňa športu (ETŠ), unikátnej iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Vlani sa do akcie v rámci Slovenska zapojilo viac ako 140-tisíc ľudí a tento rok organizátori plánujú toto číslo prekonať. Ambasádormi Európskeho týždňa športu sú špičkoví športovci – šprintér Ján Volko a kajakárka Jana Dukátová.

Koordinátorom akcie v rámci Slovenska je aj tento rok Národné športové centrum (NŠC). „Európsky týždeň športu je významnou udalosťou pre ešte väčšie spopularizovanie športu a pohybovej aktivity. Som veľmi rád, že aj tento ročník, už druhý v poradí, koordinuje Národné športové centrum a že tak aktívne spolupracujeme s Európskou komisiou. Našim cieľom je motivovať deti a mládež k pohybu i športu práve cez propagáciu myšlienky #BeActive, navyše v spolupráci so špičkovými športovcami, ktorých podporuje NŠC – Jánom Volkom a Janou Dukátovou,“ uviedol Boris Čavajda, riaditeľ Národného športového centra.

Celonárodné podujatie je určené pre každého bez ohľadu na vek. Jeho cieľom je spájať – jednotlivcov, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti či súkromný sektor. „Robíme všetko pre to, aby sa do ETŠ v tomto roku zapojilo ešte viac organizátorov športových akcií. Oslovili sme široké spektrum športovej, ale aj laickej verejnosti: športové zväzy, TJ, športové kluby, športových odborníkov a funkcionárov, samotných športovcov, ale aj školy, kraje, rôznych zamestnávateľov a vyzvali ich k aktívnej účasti. K dnešnému dátumu evidujeme 380 registrovaných športových podujatí v rámci celého Slovenska,“ prezradila projektová manažérka Jana Škripková.

Ako sa zaregistrovať

Jednotlivci i organizácie môžu svoje podujatie zaregistrovať prostredníctvom internetovej stránky www.tyzdensportu.sk (odkaz sa nachádza aj na stránke NŠC www.sportcenter.sk). Hoci Európsky týždeň športu bude od 23. do 30. septembra, Národné športové centrum eviduje aktivity už od 1. septembra až do 15. októbra. Jedným z dôvodov je aj to, aby mali Slováci väčšiu šancu zapojiť sa do čoraz obľúbenejšieho podujatia a byť tak aktívni.

Akcia je iniciatívou Európskej komisie. „Pohyb je dôležitou súčasťou života každého z nás. Má pozitívny vplyv nielen na naše fyzické zdravie, ale aj na psychickú pohodu,“ povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. „Chceme inšpirovať ľudí, aby športovali a uľahčiť im prístup k športu. Verím, že Európsky týždeň športu prispeje k tomu, aby viac ľudí odhalilo čaro pohybu,“ dodala Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Volko: Šport je ideálny prostriedok na relax a oddych

Ambasádormi akcie na Slovensku sú známi športovci Jana Dukátová a Ján Volko. „Môj život je predovšetkým pohyb a šport a ani si ho veľmi bez neho neviem predstaviť. Pre mňa je šport zábava a verím, že bude aj pre vás,“ vyzvala cez videopozdrav najlepšia slovenská kajakárka.

Semifinalista z nedávnych MS v Londýne Volko verí, že Európsky týždeň športu rozhýbe Slovensko. „Šport je ideálny prostriedok na relax a oddych, podporu zdravia a najmä zmysluplne strávenému času detí a mládeže. Pre mňa je šport zároveň životný štýl, ktorý ma naučil najmä zodpovednosti, dáva mi radosť z pohybu a eufóriu z víťazstva. Vďaka športu cestujem po svete, spoznávam nové krajiny a ľudí. Robím radosť nielen sebe, ale aj iným ľuďom. Akýkoľvek dôvod športovať je preto podľa tým správnym motívom. Či už na vrcholovej alebo rekreačnej úrovni,“ uviedol elitný šprintér.

Na Európskom týždni športu aj Special Olympics Slovakia

Do projektu Európskeho týždňa športu sa zapoja aj zdravotne znevýhodnení športovci. To dokazuje, že šport je naozaj pre všetkých a najmä, že šport spája všetkých. „Slovenské hnutie špeciálnych olympiád je hrdé, že po prvýkrát sa športovci s mentálnym postihnutím stávajú aktívnou súčasťou tak významného projektu ako je Európsky týždeň športu 2017. Našim cieľom je predstaviť verejnosti športovcov s mentálnym postihnutím, ich emotívne prežívanie radosti zo športovej aktivity a pozitíva športu na ich rozvoj. Inklúzia prostredníctvom športu je tá najľahšia a najkrajšia cesta zaradenia osôb s mentálnym postihnutím do spoločnosti,“ uviedla Eva Gažová, národná riaditeľka Special Olympics.

Špeciálne olympiády sa predstavia v Európskom týždni športu s projektom Mladí športovci, v ktorom bude viac ako 90 detí s mentálnym postihnutím do 12 rokov športovať spolu s rovesníkmi bez mentálneho postihnutia. (web projektu – www.specialolympics.sk)

Súčasťou ETŠ aj iniciatíva Tomiho Kida Vyboxuj si svoj sen

Projekt Vyboxuj si svoj sen je zameraný najmä na deti a mládež, ktoré to potrebujú. Cieľom projektu je pomôcť stovkám ľudí, najmä deťom a mládeži nájsť motiváciu k športu či stratené sebavedomie. „Môj príbeh a príbehy mojich zverencov píše život a každý z nás začal s jedným veľkým snom! Pred mojimi očami vyrastajú z detičiek aktívni športovci a šampióni. Mená reprezentantov ako Andrej Bandi Csemez, Viliam Tankó a ďalší preslávili náš klub a náš šport aj v zahraničí. Šport nás učí disciplíne, úcte a čestnosti. A my to posunieme ďalej, naučíme deti zodpovednosti, vytrvalosti a láske k športu, pretože u nás nemožné neexistuje,“ hovorí Tomi Kid Kovács. (web projektu – http://www.vyboxujsisvojsen.sk)

