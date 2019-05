Eurovoľby 2019 (online): Politici reagujú na výsledky, najviac krúžkov získala Monika Beňová

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – V eurovoľbách je už dohlasované vo všetkých štátoch Európskej únie. Na Slovensku voľby do Európskeho parlamentu vyhrala koalícia Progresívne Slovensko a Spolu so ziskom 20,11 percenta hlasov.

Kresiel europoslancov sa konkrétne ujmú za PS/Spolu Michal Šimečka, Michal Wiezik, Martin Hojsík a Vladimír Bilčík. Smer-SD budú v Európskom parlamente zastupovať Monika Beňová, Miroslav Číž a Robert Hajšel.

Kotlebovu ĽS NS budú reprezentovať Milan Uhrík a Miroslav Radačovský. Za KDH do „Bruselu“ nastúpi Ivan Štefanec a po brexite aj Miriam Lexmann. Za SaS budú v europarlamente sedieť Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca. Hnutie OĽaNO bude zastupovať Peter Pollák.

„Voľby boli pokojné,“ skonštatoval predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány s tým, že najvážnejší incident zaznamenali v Košiciach, kde sa vedľa volebnej miestnosti vyrojili včely. Komisia v súvislosti s voľbami prijala podľa jej predsedu 30 uznesení k rôznym podnetom.

„Tentokrát sa nám nepodarilo dosiahnuť výsledok spred piatich rokov. Vieme, že tento výsledok je v našej roztrieštenej komunite čoraz ťažšie dosiahnuť. Táto situácia je čoraz vážnejšia. Na Republikovom predsedníctve SMK budeme analyzovať všetky okolnosti kampane a volieb a budeme sa zaoberať otázkou, či aktuálne výsledky ovplyvnili – a do akej miery – naše vlastné chyby či nedostatky. Aj keď sme nezískali vlastný mandát v Európskom parlamente, vieme, že naši najbližší spojenci v takejto situácii urobia všetko pre to, aby špecifické záujmy našej komunity nezostali nezastúpené v procese veľkých zmien, ktorý sa na úrovni Európskej únie začne už v nastávajúcich mesiacoch a bude trvať dlhé roky,“ uvádza sa v stanovisku SMK, ktoré agentúre SITA poskytla tlačová tajomníčka SMK Helena Fialová.

7:59 Najviac preferenčných hlasov spomedzi zvolených kandidátov vo voľbách získala súčasná europoslankyňa Monika Beňová (89 472) zo Smeru-SD a najmenej jej kolega Robert Hajšel (13 773).

7:52 Naša takmer 23-percentná účasť v eurovoľbách je rekordná, no stále malá aj vzhľadom na to, že sa Slováci označujú za proeurópskych. Vo volebnom štúdiu RTVS to uviedol analytik Radovan Geist z portálu euractiv.sk s tým, že do svedomia by si mali vstúpiť politické strany. „Koalícia Progresívne Slovensko – Spolu bola jedna z mála strán, ktorá robila kampaň v teréne. Vedeli dostať k urnám viac svojich voličov,“ dodal analytik.