Eurovoľby 2019 vrcholia, občania hlasujú vo zvyšných 21 krajinách Európskej únie

BRUSEL 26. mája

Od 18:00 by mal parlament začať zverejňovať prvé odhady národných hlasovaní a okolo 20:15 prvé projekcie rozdelenia kresiel v europarlamente založené na dostupných dátach z jednotlivých krajín. Prvé predbežné výsledky za celú úniu by mali byť dostupné okolo 23:15.

Tohtoročné voľby v Európskej únii (EÚ) sú pritom predovšetkým súbojom medzi euroskeptikmi a zástancami pevnejších väzieb medzi krajinami.

Okupácia Bruselom

Nacionalisti a extrémna pravica, ktorí chcú zastaviť imigráciu do Európy a vrátiť moc národným vládam, by podľa očakávaní mali získať na sile, no pri moci by sa mali udržať tradičné strany.

Lídrom kritikov súčasného stavu únie je taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý vedie pravicovú stranu Liga a rozhodol sa spojiť rovnako zmýšľajúce strany z celej Európy.

„Musíme urobiť všetko, čo je správne, aby sme oslobodili túto krajinu, tento kontinent od ilegálnej okupácie organizovanej Bruselom,“ povedal Salvini minulý víkend na zhromaždení v Miláne, na ktorom sa zúčastnili lídri 11 nacionalistických strán.

Existenciálne riziko

Zástancovia silnejšej integrácie, vedení francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, namietajú, že problémy ako klimatické zmeny a kontrola imigrácie sú príliš veľké na to, aby ich jednotlivé štáty zvládali samostatne.

Macron, ktorého krajina už celé mesiace čelí protestom populistického hnutia žltých viest, označil tohtoročné eurovoľby za „najdôležitejšie od roku 1979, pretože únia čelí existenciálnemu riziku“ zo strany nacionalistov snažiacich sa o rozdelenie eurobloku.

Počet poslancov klesne

Voľby do EP, v ktorých si voliči vyberajú 751 zástupcov v europarlamente, sa konajú od 23. do 26. mája.

Po odchode Veľkej Británie z EÚ, počet poslancov klesne na 705. Od štvrtka už odovzdali svoje hlasy voliči v Holandsku, Veľkej Británii, Írsku, Česku, na Slovensku, Malte a v Lotyšsku.



