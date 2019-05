Voľby do Európskeho parlamentu na Slovenku podľa odhadov vyhrala koalícia Progresívne Slovensko – Spolu

BRATISLAVA 26. máj (WebNoviny.sk) – Líder opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič zverejnil na sociálnej sieti Facebook svoj tipy na víťaza volieb do Európskeho parlamentu či výsledné percentá, ktoré mohli získať politické strany a počet mandátov v europarlamente, ktoré z toho vyplývajú. Jeho finálny tip vychádza z paralelného sčítavania volebných hlasov.

Kotlebovci v prvej trojke

Víťaznou stranou by podľa neho mohla byť koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia so ziskom 18,4 % hlasov. Druhé miesto podľa lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti by mohol obsadiť Smer – sociálna demokracia so ziskom 15,8 % hlasov, na treťom Ľudová strana Naše Slovensko s 12,4 % hlasov.

Štvrté miesto by patrilo Kresťanskodemokratickému hnutiu s 9,6 % hlasov, za nimi by sa nachádzali Sloboda a solidarita s 9,3 %, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a 5,5 % hlasov. Poslednou stranou, ktorá by podľa Matoviča získala miesto v europarlamente by bola Strana maďarskej komunity s 5,4 % hlasov.

Na hranici štyroch percent hlasov sa podľa Matoviča zrejme nachádza Slovenská národná strana a menej ako štyri percentá by pravdepodobne získali Kresťanská únia, Sme rodina a Most-Híd.

Najviac poslancov majú dve strany

Najviac mandátov podľa Matovičovho tipu by získala koalícia PS-SPOLU a Smer-SD, každá by do Bruselu poslala po troch poslancov.

Kotlebovci a KDH by mohli získať dva mandáty a OĽaNO a SMK po jednom mandáte. Pri liberáloch z SaS Matovič predpokladá, že by mohli získať až dva mandáty v prípade úspešného brexitu.

Voľby do Európskeho parlamentu sa skončili a oficiálne výsledky budú známe až v nedeľu večer. Priebežné výsledky zverejňované nie sú, keďže vo viacerých štátoch Európskej únie ešte prebiehajú voľby.