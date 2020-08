Ewan nebude na Tour de France bojovať so Saganom o zelený dres. Je to príliš ťažké, hovorí

Austrálsky cyklista Caleb Ewan patrí medzi najrýchlejších pretekárov v súčasnom profipelotóne. Na konte má už 43 víťazstiev, z toho sedem na podujatiach Grand Tour. Napriek tomu neplánuje vyzvať Petra Sagana v súboji o zelený dres na Tour de France, keďže tohtoročná bodovacia súťaž je podľa neho príliš náročná.

„Úprimne, nesústreďujem sa na zelený dres. Podľa bodovania to nie je súťaž, ktorá svedčí čistokrvným šprintérom. Myslím si, že nie len Sagan, ale aj van Aert sú pretekári, ktorí dokážu prejsť kopce a tiež špurtovať. Budú dni, keď nebudem vpredu a oni získajú maximum bodov. Navyše, keď budem môcť vyhrať etapu, vždy budú v elitnej päťke alebo TOP 10 a získajú body. Možno príde deň, keď budem blízko víťazstva a budem súperiť o body aj na prémiách. Tentoraz je to však príliš ťažké,“ cituje Ewana špecializovaný portál cyclingnews.com.

Konkurencia bude veľká

Dvadsaťšesťročný rodák zo Sydney vlani debutoval na Tour de France. Pri svojej premiére trikrát ukázal všetkým súperom chrbát, pričom ovládol aj prestížnu záverečnú etapu na Elyzejských poliach v Paríži. V bodovacej súťaži skončil druhý, keď nazbieral o 68 bodov menej než trojnásobný majster sveta Sagan.

Tentokrát budú vo Francúzsku absentovať Arnaud Démare, Michael Matthews či Fernando Gaviria, ktorí by sa mali predstaviť na Giro d’Italia. Konkurencia je napriek tomu veľká. „

Stále sú tu Viviani, Bennett alebo Greipel, takže bude superťažké vyhrať etapu,“ priznal Ewan.

Motiváciou bude žltý dres

Podľa papierových predpokladov by mal mať Ewan a ďalší šprintéri šesť šancí na etapové víťazstvo. Prvá príde hneď v úvodnej etape v Nice. Motiváciou navyše je možnosť obliecť sa do žltého dresu lídra pretekov. Nejde však čisto o rovinatú etapu, keďže na trase sa nachádzajú aj stúpania. Posledný kopec Aspremont vrcholí 38 kilometrov pred cieľom, v čom vidí Ewan výhodu.

„Šprintéri budú mať veľa času na to, aby sa vrátili späť, pokiaľ niečo stratia v stúpaní. Uvidíme, ako sa pôjde a či sa nejaký tím bude snažiť rozdeliť pelotón. Sú tu dobrí šprintéri so silnými tímami. Takže verím, že nám to pomôže a rozhodne sa v špurte,“ dodal cyklistika tímu Lotto Soudal.

Krajina od protinožcov čaká na svojho pretekára v žltom drese na TdF už viac než päť rokov, zatiaľ naposledy sa to podarilo Rohanovi Dennisovi.