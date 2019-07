Exekučné konania staršie ako päť rokov budú zastavené, novelu schválila prezidentka Čaputová

Exekučné konania, ktoré sú staršie ako päť rokov, budú zastavené zákonne. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala parlamentom schválený vládny zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Agentúru SITA informovala Martina Goffová z Kancelárie prezidentky SR.

Veritelia neprídu o svoje peniaze

Opatrenie má urýchliť ukončenie exekučných konaní, pri ktorých sa reálne vymáhajú iba malé sumy. Veritelia neprídu o svoje peniaze, pretože môžu požiadať o novú exekúciu dlžníka, ale prostredníctvom nového systému, ktorý bol zavedený za pôsobenia Lucie Žitňanskej na čele ministerstva.

Štát opatrením siahne iba na exekúcie, ktoré majú občania voči verejným inštitúciám, napríklad Sociálnej poisťovni. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2020.

V súčasnosti exekúcie automaticky prechádzajú na Okresný súd v Banskej Bystrici. Na Slovensku je viac ako 3,5 milióna exekučných spisov, pričom nová legislatíva sa dotkne približne štvrtiny z nich. Náklady podľa sprievodného dokumentu prevyšujú 40 miliónov eur, no definitívna suma nie je momentálne známa, pretože závisí od presného počtu zastavených exekúcií.

Urýchlenie procesu

Náklady sa najvyššie vyšplhajú v roku 2020, keď presiahnu 34 miliónov eur. Následne v roku 2021 to budú štyri milióny, v roku 2022 tri milióny a v roku 2024 jeden milión eur. Rezort spravodlivosti ako predkladateľ návrhu zákona pri výdavkoch argumentuje tým, že ide iba o urýchlenie procesu.

„Pre korektnosť je potrebné uviesť, že aj keď ten dopad pre rok 2020 vyzerá ako vysoký, v skutočnosti ide len o to, že tým, že sa zastavenie exekúcií urýchli, urýchli sa aj vynakladanie prostriedkov, ktoré by štát platil, ak by tento zákon nebol prijatý,“ uviedla na margo výdavkov ešte v apríli tohto roka hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová.

Zastavenie exekúcií avizovala ešte predchodkyňa súčasného ministra spravodlivosti Gábora Gála Lucia Žitňanská. Pôvodne však nemali byť exekúcie iba zastavené, ale úplne zrušené.