Exhajtman David Rath dostal opätovne 8,5-ročný trest, súd mu tiež zabavil státisíce eur

PRAHA 27. júna (WebNoviny.sk) – Krajský súd v Prahe v stredu odsúdil bývalého hajtmana Stredočeského kraja Davida Ratha na 8,5 roka odňatia slobody za prijímanie úplatkov a ovplyvňovanie verejných zákaziek. Potvrdil tak svoj pôvodný verdikt z roku 2015, ktorý zrušil odvolací súd.

Rathovi okrem iného súd zabavil vyše 20 miliónov korún (v prepočte vyše 772-tisíc eur) a tiež pol milióna eur a zabavil aj päť miliónov korún (približne 193-tisíc eur), ktoré boli na účte vedenom na meno jeho obhajcu Adama Černého.

Zástupca je s trestom spokojný

V korupčnej kauze je spolu s Rathom ďalších desať osôb vrátane manželov Petra a Kateřiny Kottovcov, ktorí boli podľa polície organizátormi manipulácie s verejnými zákazkami. Obaja dostali rovnaké tresty ako v roku 2015 a to 7,5 roka vo väzení. Ako informuje portál Novinky.cz, obžalovaní sa na vyhlásení rozsudku nezúčastnili.

„Vina všetkých jedenástich obžalovaných bola preukázaná. S trestami som spokojný,“ vyjadril sa štátny zástupca Petr Jirát, ktorý pre Ratha navrhol osem až deväť rokov odňatia slobody. Ako však uviedol, zváži odvolanie voči verdiktu v súvislosti so zabaveným majetkom, keďže súdu navrhol prepadnutie všetkého majetku.

Podľa Ratha je rozsudok na želanie prezidenta Miloša Zemana, ktorý podľa jeho slov „tlačil na sudcov, vyhrážal sa im a porušoval niekoľko ústavných princípov“. „Rozsudok vnímam ako nátlak prezidenta na sudcov a verdikt,“ povedal Rath počas tlačového brífingu na Hradčanskom námestí v Prahe.

Odvolal sa pred rozsudkom

Zároveň novinárom potvrdil, že odvolanie voči rozsudku podal už deň pred jeho vyhlásením, pretože vedel aký trest dostane.

„Odvolanie sme podali včera, deň pred rozsudkom. Je to odvolanie proti rozsudku v trvaní 8,5 roka. Dôkazom je to, že vrchný súd má odvolanie skôr, ako bol vynesený verdikt. Bábkové justície totiž pracujú na zákazku a nepoužívajú vlastný rozum. Prezident republiky je v tom najviditeľnejší činiteľ, ktorý do toho zasahoval,“ vyjadril sa bývalý hajtman.

Sudca Robert Pacovský zamietol tvrdenia o vonkajšom tlaku s tým, že ho o vine obžalovaných presvedčili dôkazy. „Súd musí kategoricky vylúčiť, že by podliehal vonkajším tlakom,“ citujú sudcu Novinky.cz.