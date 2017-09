Exmajster Európy Libor Charfreitag ukončil úspešnú kariéru, bude sa venovať biznisu

BRATISLAVA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Majster Európy z Barcelony 2010 v hode kladivom a šesťnásobný slovenský Atlét roka (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010) Libor Charfreitag definitívne ukončil na prahu štyridsiatky svoju mimoriadne úspešnú kariéru. Odchovanec atletiky v Trnave hádzal naposledy v utorok 29. augusta vo 4. kole slovenskej ligy na domácej pôde. Skončil druhý výkonom 61,28 m za Marcelom Lomnickým.

„O konci kariéry som nepremýšľal, prišiel viac-menej spontánne. Vedel som, že na ďalšiu sezónu sa už nebudem intenzívne pripravovať, preto padlo rozhodnutie – končím,“ uviedol exmajster Európy v rozhovore pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Najviac si cení bronz z Osaky

Okrem zlata z Barcelony 2010 sa Charfreitag môže pýšiť aj bronzom z MS 2007 v Osake. Práve tretiu priečku z tohto šampionátu považuje za najcennejšiu v kariére. Cennejšiu ako európsky titul.

„Dosiahol som lepší výkon v mimoriadne kvalitnej súťaži, keď až sedmička najlepších vo finále prekonala 80 metrov, a v obrovskej konkurencii. Myslím si, že moja cesta k barcelonskému zlatu bola omnoho jednoduchšia,“ zdôvodnil svoj výber.

Na druhej strane však považuje za najpamätnejší okamih svojej kariéry práve medailový ceremoniál na ME 2010 v Barcelone. „V búrke a daždi som stál na najvyššom stupienku, hrmelo, okolo šľahali blesky a ja som prvý a jediný raz v kariére počúval Nad Tatrou sa blýska na moju počesť,“ podotkol.

Trikrát štartoval na olympiáde

Slovenskí atléti získali na ME šesť zlatých medailí, ale Libor Charfreitag ako jediný v ére samostatného Slovenska od roku 1993.

Trikrát štartoval na OH (dva razy bol v užšom osemčlennom finále), sedemkrát na MS a päťkrát na ME. Doteraz mu výkonom 81,81 m patrí slovenský kladivársky rekord, ktorý dosiahol 29. júna 2003 v Prahe. Práve v tom istom roku, ibaže o dva a pol mesiaca skôr (12. 4. 2003), prekonal prvý raz v kariére hranicu 80 metrov.

„Osemdesiatka padla v texaskom El Pase v polovici apríla 2003. Naschvál som sa predtým neholil, lebo som sa stavil, že tak urobím, až keď prekonám 80 metrov. Napokon mi narástla pekná brada a ňou ozdobený som v El Pase hodil 80,41 m,“ spomínal Charfreitag.

Bude sa venovať biznisu

V posledných siedmich rokoch sa mu pre pretrvávajúce zdravotné problémy veľmi nedarilo. Od ME 2012 v Helsinkách sa až do minuloročných ME v Amsterdame (v kvalifikácii mal tri neplatné hody) ani raz nekvalifikoval na vrcholné podujatie. Túžil sa vrátiť do svetovej špičky, ale jeho organizmus bol proti.

Libor Charfreitag sa teraz bude venovať biznisu. Lákala by ho aj trénerská práca, len to má malý háčik. „U nás trénerská robota nie je dostatočne finančne ohodnotená. Rád by som niekoho trénoval, ale len ako koníček vo voľnom čase, no až vtedy, keď budem ekonomicky dostatočne zabezpečený. Ďalšia možnosť je venovať sa trénerskej kariére v zahraničí,“ uviedol kladivársky šampión pre web SAZ.