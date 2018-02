Exotickí športovci na olympiáde „perlili“, Griffinová opísala svoju mizernú gólovú strelu

PJONGČANG 15. februára (WebNoviny.sk) – Prehľad zaujímavých výrokov zo 14. februára na XXIII. zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu.

„Áno, to môžete povedať. Nebudem protirečiť.“

Na U-rampe zlatý americký snoubordista Shaun White sa potešil po tom, ako ho nazvali najlepším snoubordistom v histórii.

„Bola to dosť mizerná strela, ktorá si pár odrazmi našla cestu do siete.“

Hokejistka Randi Griffinová po tom, ako pri prehre s Japonkami (1:4) strelila prvý gól spoločného kórejského tímu na ZOH.

„Mrznem. Práve som odviedol výbornú prácu, aby som to zakryl.“

Jamajský reprezentant v skeletone Anthony Watson konečne priznal, že zaregistroval teplotu vzduchu v Pjongčangu.

„Dosiaľ som v živote strávil na snehu 12 týždňov. Budem blízko k zavŕšeniu trinásteho, ak by mi preteky trvali týždeň.“

Reprezentant Tongy v bežeckom lyžovaní Pita Taufatofua neočakáva zisk medaily v piatkových pretekoch na 15 km voľnou technikou.

„Nenaraziť do stromu.“

Pita Taufatofua o cieľoch v piatkových pretekoch na 15 km voľnou technikou.

„Chceli by ste sa s nimi porozprávať, no preletia okolo vás. Kým prídete do cieľa, už sú doma, mali kávu, večeru a išli spať.“

Pita Taufatofua o tom, že počas pretekov nemá čas poradiť sa so skúsenejšími bežcami na lyžiach.