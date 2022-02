Expert na drogovú politiku: Drogy užívajú ľudia zo všetkých sociálnych vrstiev zo všetkých kútov Slovenska (rozhovor)

Expert na drogovú politiku Jakub Popík vyštudoval bakalára na Univerzite Komenského v Bratislave na fakulte práva. Magisterský titul získal v Benátkach v odbore ľudských práv a demokratizácie. V súčasnosti pôsobí na Sociologickom ústave v Slovenskej akadémii vied, kde sa venuje téme sociálnej kontroly užívateľov nelegálnych drog na Slovensku. Je zakladateľom združenia Harm reduction institute a podcastu Triezva drogová politika.

Čo Vás priviedlo k tomu riešiť drogovú politiku?

Padlo mi to veľmi prirodzene do života. Narodil som sa 500 metrov od Pentagonu v Bratislave. Tú chudobu a drogy som mal priamo pred očami a zistil som, že ľudia si často za to nemôžu sami. Popri vysokej škole som robil aj barmana vo viacerých nočných bratislavských podnikoch. S ľuďmi, ktorí užívajú drogy, som sa dostával často do kontaktu. Zistil som, že to nie sú takí ľudia, ktorí spĺňajú tie zaužívané stereotypy rozpadnutých „feťákov“ alebo nepotrebných ľudí pre spoločnosť.

Po skončení školy som mal možnosť ísť na štvormesačný pobyt do Nepálu, kde bola marihuana súčasťou kultúry a náboženstva. Po vysokej škole som začal pracovať v mládežníckej organizácií a tam som zistil, že tie čísla, čo sa týka dostupnosti drog medzi mladými sú naozaj hrozivé. Uvedomil som si, že ten prohibičný systém, ktorý na Slovensku máme nefunguje tak dobre, aby chránil tieto rizikové skupiny a už vôbec neplní svoju pôvodnú funkciu odstránenia drog zo spoločnosti.

Stereotyp „feťáka“

Povedali ste, že užívatelia drog na Slovensku nespĺňajú stereotypy, ako teda vyzerá bežný užívateľ drog na Slovensku?

Stereotyp toho „feťáka“ je veľmi zaužívaný a neviem prečo. Za prvé, drogy užívajú ľudia zo všetkých sociálnych vrstiev zo všetkých kútov Slovenska. Bohatí, chudobní, muži, ženy. Máme dáta, že už aj od 11 rokov veku po dôchodkový vek. Čiže neexistuje nič také, ako priemerný užívateľ drog. Preto aj univerzálne riešenie zakázať drogy, dúfajúc, že vyriešime problémy všetkých skupín, je zo strany štátu veľmi naivné. Sú skupiny ľudí, ktoré majú väčšie riziká.

My na Slovensku skôr vidíme, že radšej zatýkajú človeka so skaterským oblečením či dredmi, ako by sa mali sústrediť na tých vysoko výkonných bratislavských manažérov, ktorí sú zhodou okolností najväčší užívatelia kokaínu na Slovensku. Máme tu pandémiu užívania kokaínu, ktorá nás dobehne o 15 rokov v podobe srdcovocievnych chorôb a tento problém akoby sme nemali.

Napríklad sa potvrdilo, že ľudia s horším sociálnym zázemím majú väčšiu náklonnosť k rizikovému užívaniu. Ľudia z bohatšieho prostredia užívajú drogy častejšie, ale s menšími rizikami. Čím ďalej tým viac sa nám však potvrdzuje, že najväčšou skupinou ľudí užívajúcich drogy sú ľudia, ktorým ich užívanie nijako nezhoršuje kvalitu života, tak po individuálnej, ako aj spoločenskej stránke. Takýmto ľuďom akákoľvek nedobrovoľná liečba alebo pobyt za mrežami môže uškodiť oveľa viac, ako samotné užívanie.