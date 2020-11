Expert na financie Patrik Kunzo: Poistenie už dnes neslúži iba na sporenie. Ľudia sa v čase pandémie vracajú k poisteniu

Na Slovensku čoraz viac rastie počet ľudí, ktorí siahajú po životnom poistení. Kým sa kedysi vnímalo ako nástroj na sporenie si, dnes je to inak. Navyše pandémia koronavírusu spôsobila, že ľudia sa k poisteniu vracajú. Oplatí sa vôbec a má zmysel dávať poisťovať deti? Aké prípady sa vlastne oplatí v súčasnosti poisťovať? Expert na financie PATRIK KUNZO odpovedá kedy a pre koho má poistenie význam.

Na čo slúži životné poistenie?

Životné poistenie je určené najmä ľuďom, ktorí nemajú vytvorené dostatočné rezervy v prípade možných zdravotných komplikácií. Na Slovensku sa ľudia mylne domnievajú, že poistenie slúži v prípade úmrtia jedného z partnerov, aby rodina alebo druhý partner zostali zabezpečení. Štatistiky však hovoria, že pozostalý si do troch rokov nájde nového partnera a začína novú životnú etapu. Avšak pri vážnej chorobe môže liečba trvať aj roky, čo rodinný rozpočet zaťaží výrazne viac.

Čo odporúčate rodičom, ktorí uvažujú nad poistením svojho dieťaťa?

Často sa stretávam s tým, že rodičia chcú poistiť svoje deti, čo je z ľudského hľadiska pochopiteľné, ale z finančného by to určite nemala byť priorita. Najlepšie životné poistenie je o tom, že v prvom rade by mal byť poistený ten, kto prináša do rodiny príjem a je živiteľom rodiny. Až následne prichádzaj na rad deti. Pretože, ak kvôli chorobe príde o svoj príjem živiteľ rodiny, má to pre rodinu oveľa vážnejšie finančné dôsledky, ako keď je dieťa niekoľko dní doma s malým úrazom.

Aké prípady sa dnes oplatí poisťovať a prečo?

Ak si vezmeme porovnanie životného poistenia , poistenie by som rozdelil na dve skupiny. V prvej sú pripoistenia, ktoré nahrádzajú dlhodobý výpadok príjmu alebo životnú situáciu, ktorú nie je možné zvrátiť. Sem patrí napríklad poistenie úmrtia, invalidity, trvalých následkov z úrazu a jedno z najdôležitejších je aj poistenie vážnych chorôb, medzi ktoré patria aj civilizačné.

V druhej skupine sa nachádzajú pripoistenia, ktoré skôr zvyšujú komfort pri bežných úrazoch s kratšou dobou liečenia alebo zvýšená ochrana pri kritických chorobách žien a mužov. Životné poistenie je citlivá téma, ale je dôležité nad ňou uvažovať triezvo. Sú pripoistenia, ktoré sú nerentabilné. Priemerná hospitalizácia trvá štatisticky menej ako sedem dní, čím poisťovať dospelého človeka nedáva zmysel. Iná situácia môže nastať pri deťoch, ktoré sa dlhodobo liečia a kedy jeden z rodičov žije s dieťaťom v nemocnici a prichádza väčšinou o celý svoj príjem.

Poisťovne počas pandémie prichádzajú aj s novými poistenia pre špecializované odvetvia, kde si ľudia môžu poistiť aj ochorenia spôsobené stresom alebo sedavým zamestnaním. Špeciálnou skupinou je dnes aj poistenie práceneschopnosti. V tomto prípade sa oplatí prepočítavať, či má dané poistenie zmysel alebo nie. Z pohľadu poisťovne je takéto pripoistenie rizikové a tak sa zohľadňuje aj vo výslednej cene.

Ako možno postupovať pri takomto výpočte?

Jednoducho. Spočítate si svoje nevyhnutné výdavky, do ktorých započítajte všetko to, čo by ste museli zaplatiť, ak ste celý mesiac doma. Následne si prepočítajte približne dávku zo sociálnej poisťovne, ktorú by ste dostali za mesiac (váš hrubý príjem vynásobte číslom 0,55). Ak sú vaše náklady nižšie alebo podobné dávke zo sociálnej poisťovne, poistenie práceneschopnosti je nadštandard, no nevyhnutne ho nebudete potrebovať.

Návrh najlepšieho životného poistenia pre každého človeka je ako alchýmia s číslami a možnými situáciami, ktoré ho v živote môžu postretnúť. Pri invalidite napríklad vždy odporúčam poistiť si invaliditu nielen z úrazu, ale aj z choroby. Vedeli ste, že ročne zo 100 ľudí, ktorí majú invaliditu, je až 97 takých, ktorí ju majú z choroby? To isté platí aj pri poistení úmrtia. Veľa klientov sa domnieva, že stačí mať poistenú smrť pri úraze. To je však štatistický omyl. V roku 2019 zomrelo na nejakú chorobu viac než 95,4% ľudí. Úraz teda tvoril menej ako dvadsatinu celkových úmrtí.

Foto: Patrik Kunzo

Kedysi sa životné poistenie využívalo ako sporenie, ako je to dnes?

Klasické kapitálové životné poistenie bolo kedysi späté so sporením. Najmä v jeho začiatkoch, ale to už dnes neplatí. Neskorším príchodom investičného životného poistenia sa však situácia zmenila. Bol to prvý krok k investovaniu peňazí, aj keď si to väčšina ľudí neuvedomovala, pretože sa stále ponúkalo ako garantované sporenie. Po ekonomickej kríze v rokoch 2008 až 2009 prichádzali poisťovne s rizikovým životným poistením. Bolo to dané tým, že ľudia počas krízy vo veľkom rušili svoje investičné životné poistenia, ktoré strácali na hodnote a fondy poklesli aj o 50 až 70%. V tej dobe sa začali ponúkať prvé rizikové poistenia, ktoré sa transformovali až do dnešnej podoby.

Takže platí, že cez poistenie radšej nesporiť?

Presne tak. Dnes existuje oveľa viac lepších spôsobov, ako si našetriť na dôchodok alebo zabezpečiť deti, až dorastú. Riešením sú napríklad kvalitné indexové alebo ETF fondy , ktoré majú niekoľkonásobne vyššie výnosy, než ho má najlepšie investičné životné poistenia za posledných 15 rokov. Treba pritom vždy zohľadňovať aj poplatky a aké je tam zhodnotenie peňazí.

Aký význam má pre človeka rizikové poistenie? Kedy by sme ho mali zvážiť?

Rizikové životné poistenie slúži na viacero účelov. Tými hlavnými sú napríklad poistenie hypotéky v prípade úmrtia alebo invalidity, zabezpečenie rodiny v prípade, ak sa zdravotný stav vyvíja nepriaznivým smerom alebo aj poistenia proti výpadku príjmu napríklad pri práceneschopnosti. Dá sa povedať, že význam má pre ľudí, ktorí nemajú dostatočné rezervy, prípadne by ich nechceli čerpať pri zhoršenom zdravotnom stave.

V súčasnosti mnohé poisťovne ponúkajú aj životné poistenie s prepojením na poistenie hypotéky, čo si o tom myslíte?

Hypotéka je z finančného hľadiska naša najväčšia investícia v živote. Preto je vždy dobré vopred zvážiť, či ju dokážeme kryť aj v prípade výpadku príjmu z vlastným rezerv alebo chceme, aby toto bremeno niesol niekto iný. V posledných rokoch máme na Slovensku hypotekárny boom. Poisťovne sa voči tomuto trendu postavili zodpovedne a začali ponúkať klientom tzv. hypoistenie. To slúži na to, aby v prípade úmrtia alebo nepriaznivého zdravotného stavu ochránilo majetok poisteného a odbremenilo človeka alebo rodinu od nepríjemných finančných problémov. Zvýšený záujem o hypoistenie sme zaznamenali aj tento pandemický rok, kedy si ľudia uvedomili, aké je dôležité sa finančne kryť.

