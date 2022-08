Explózie na Kryme zničili ruský sklad zbraní a asi desiatku lietadiel, odhadujú Ukrajinci (video)

Vzdušné sily Ukrajiny predpokladajú, že v dôsledku utorňajších výbuchov na vojenskom letisku v Novofedorivke na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym bol zničený sklad leteckých zbraní a asi desiatka ruských lietadiel. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na hovorcu velenia vzdušných síl Jurija Ihnata.

„Podľa výbuchu, ktorý sme sledovali na videozázname, je zrejmé, že bol zasiahnutý sklad leteckých zbraní, pretože detonácia bola silná. A ak sa tam dodatočne zničí tucet lietadiel, tak to bude skutočne malé víťazstvo,“ povedal Ihnat.

Ukrajinská armáda vyhlásila, že výbuchy spôsobil jej útok. Rusko tvrdenie ukrajinských ozbrojených síl popiera. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa nevyjadril k zodpovednosti za útok.

“Мамуличка надо сваливать отсюда! Какой треш” –

Transl.: “Mommy we gotta run form here,what a trash!” –

Rashist tourists on a stolen land in Crimea see determination of Ukrainian Army.

Saky(Crimea) air base has been hit today with 40 planes & copters on it.#StandWithUkraine pic.twitter.com/fJ8ytsC2IY

