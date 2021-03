Expolicajt obvinený v prípade smrti Georgea Floyda sa súdu nevyhne, sudca odmietol odložiť proces

Sudca v piatok odmietol odložiť alebo presunúť proces s bývalým minneapoliským policajtom v prípade vlaňajšej smrti Georgea Floyda pri policajnom zásahu.

Žiadali o to zástupcovia Dereka Chauvina po tom, ako mesto Minneapolis minulý týždeň schválilo urovnanie s rodinou zosnulého vo výške 27 miliónov dolárov, čo vyvolalo obavy o ovplyvnenie poroty. Sudca okresu Hennepin Peter Cahill nazval načasovanie urovnania „nešťastným“, no žiadosť odmietol.

Proces s Chauvinom odštartoval minulý týždeň výberom poroty. Do štvrtka už vybrali 12 porotcov, ktorí sú podľa súdu z rasového hľadiska vybraní rovnomerne, pričom je potrebné ešte vybrať dvoch náhradných porotcov. Prvé argumenty by mali odznieť 29. marca.

Použiť chcú aj dôkazy zo zatknutia Floyda

Sudca Cahill v piatok okrem žiadosti o odklad rozhodoval aj o použití dôkazov zo skoršieho zatknutia Floyda, pri ktorom u neho našli drogy. Žiadosti obžalovanej strany vyhovel však len čiastočne a povolil len niektoré dôkazy z prípadu v roku 2019.

Zástupcovia obžalovaného sa prostredníctvom spomenutých dôkazov usilujú ukázať, že si muž môže za svoju smrť čiastočne sám, pričom tvrdia, že sú relevantné s predmetným prípadom. Prokurátori, naopak, tvrdia, že s prípadom nesúvisia a majú poslúžiť len na očiernenie zosnulého.

Floydova smrť vyvolala masívne protesty

George Floyd zomrel 25. mája 2020 po tom, ako mu biely policajt Derek Chauvin takmer deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu.

Chauvin, ktorý tvrdí, že je nevinný, je obžalovaný z vraždy tretieho stupňa, vraždy druhého stupňa a zabitia. Ak by ho uznali vinným vo všetkých bodoch obžaloby, mohol by čeliť až 65 rokom väzenia. Ďalší traja policajti, ktorí boli na mieste – Tou Thao, Thomas Lane and J. Kueng – čelia obvineniam z napomáhania a pred súd sa postavia v auguste.

Floydova smrť v Spojených štátoch vyvolala masívne protesty proti policajnej brutalite, rasizmu a nerovnosti, ktoré sa rozšírili do celého sveta.