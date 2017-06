Exposlanec Martvoň odchádza zo Smeru-SD, chce kandidovať za župana

BRATISLAVA 8. júna (Webnoviny.sk) – Bývalý poslanec Smeru-SD Anton Martvoň opúšťa stranu. Martvoňa pohli k odchodu zo Smeru aj študentské pochody proti korupcii, ktoré podporoval aj na svojej sociálnej sieti. Podľa informácií agentúry SITA sa chce v jesenných regionálnych voľbách uchádzať o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorým je teraz podpredseda strany Juraj Blanár.

Martvoň bol poslancom NR SR vo volebnom období 2012 – 2016. Nedostal sa však ani na kandidátku pre parlamentné voľby v roku 2016. Martvoň tvrdí, že to bolo na pokyn oligarchu. Svoj odchod zo strany i kandidatúru má oznámiť v najbližších dňoch.

Kritizoval na sociálnej sieti Fica

Martvoň koncom mája kritizoval na sociálnej sieti predsedu strany Roberta Fica. „Je veľmi zaujímavé a smutné, keď predseda našej najväčšej politickej strany so skoro 16 000 členmi a s financiami za voľby do NR SR zo štátneho rozpočtu vyzýva pár mladých študentov bez zamestnania a bez peňazí, aby zorganizovali protiextrémistický pochod namiesto protikorupčného. Ja už naozaj nechápem, prečo dávno nevymenil všetkých svojich mediálnych poradcov, lebo každý dobrý poradca by mu hneď poradil, aby on sám dal svojej strane pokyn zorganizovať takýto pochod a aby zároveň vymenil krajskú predsedníčku v Banskej Bystrici, ktorá svojou neochotou rokovať s opozíciou v roku 2013 výraznou mierou napomohla Mariánovi Kotlebovi stať sa županom v BB kraji, ktorého malo podľa neho poraziť ´aj vrece zemiakov´z. Keď mám ľudí a financie, tak neodporúčam iným organizovať pochody, ale sám ho zorganizujem so svojimi ľuďmi,“ napísal Martvoň. Alebo by to dal za úlohu svojmu predsedovi európskeho výboru NR SR (Ľuboš Blaha – poznámka SITA), ktorý sa dlhodobo prezentuje ako bojovník proti extrémizmu, resp. Mladým sociálnym demokratom.

Vplyv oligarchov presahuje mieru

Martvoň od volieb kritizuje verejne vedenie Smeru, a to najmä na sociálnej sieti. V septembri kritizoval prípravu ideových téz na programovú konferenciu. „Je to celé zvláštne. Už to, že programové tézy vyhotovil pre Smer nestraník Ľuboš Blaha a pre členov Smeru by boli záväzné, zatiaľ čo pre neho nie, keďže nie je členom Smeru. A potom z médií sa zase všetci dozvieme o zrušení konferencie, lebo nestihli jej prípravu, tak je to jasný dôkaz toho, v akej kondícii sú ideológovia našej strany,“ uviedol Martvoň s tým, že ideológov strany treba omladiť, aby ich nemusel robiť nestraník.

Minulý rok v auguste zas napísal, že vplyv oligarchov v strane Smer-SD presahuje mieru únosnosti. Podľa neho jeho kolegovia prehliadajú oligarchov v Smere a ich vplyv na politiku strany. Podľa Martvoňa buď v Smere dostanú väčší priestor mladí politici a ľudia, ktorí chcú robiť politiku pre bežných ľudí a pomáhať im, alebo zostanú v popredí starší politici, ktorí prihliadajú iba na svoje záujmy a záujmy oligarchov. „Pokiaľ sa toto primárne v Smere nevyrieši, tak konflikt o liberálnom a konzervatívnom krídle v Smere je zbytočný a nemá význam pre mladých politikov zostávať naďalej v Smere,“ odkázal Martvoň na sociálnej sieti.