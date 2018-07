Expremiér Fico nikdy nezdvihne ruku za manželstvá homosexuálnych párov

BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Predseda strany Smer-SD Robert Fico nikdy nezdvihne ruku za manželstvá homosexuálnych párov.

Fico sa nechystá na salto mortale

„Postoj Smeru-SD k hodnotovej otázke bol preukázaný pri novelizácii ústavy, keď sme povedali, že manželstvo je otázka vzťahu muža a ženy. Tu sa Smer-SD hodnotovo pohybuje,“ povedal s tým, že rešpektuje, že vzťahy sú aj medzi ľuďmi rovnakého pohlavia.

Skôr si Fico myslí, že by mali uvažovať o prístupe k zdravotným informáciám, pokiaľ ide o ľudí rovnakého pohlavia, „ako by sme riešili majetkové veci pri smrti jedného z páru. Ale nikdy by som nezdvihol ruku za manželstvá homosexuálov. Na takéto salto mortale sa ja nechystám“.

SNS nehce ombudsmanku na Pride

Fico tak reagoval po tom, čo podpredseda národniarov Anton Hrnko uviedol, že by SNS nerada videla ombudsmanku Máriu Patakyovú a zástupcov jej úradu na pochode Dúhový Pride.

Ako sa uvádza v tlačovej správe k Dúhovému pochodu, ktorú poskytla agentúre SITA riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová, „sme si vedomí, že v rámci demokracie nie je možné obmedzovať právo vysloviť svoj názor a voľbu spôsobu tohto vyslovovania, ale v princípe protestujeme, ak takéto ´pochody´ podporujú štátne orgány. Sme presvedčení, že organizátori týchto, vraj, pochodov pýchy nereprezentujú tých, ktorí patria do komunít ´inakých´, ale že len zneužívajú existenciu týchto komunít na šírenie neoliberálnej ´genderovej´ ideológie. Cieľom tejto ideológie je podľa nášho názoru rozloženie klasickej rodiny, ktorá vždy v minulosti bola a stále je základom usporiadanej spoločnosti a stabilného štátu“.

Preto by SNS nerada videla „osoby ako pani ombudsmanku Patakyovú a zástupcov jej úradu na tomto podujatí, najmä, keď bola pani ombudsmanka zvolená do svojho úradu aj hlasmi SNS a pred voľbou nám dala záruky, že tieto ideológie nebude podporovať“.