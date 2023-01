Exprezident Brazílie Bolsonaro bude čeliť vyšetrovaniu pre nepokoje v hlavnom meste. Je podozrivý z ich podnecovania

Brazílsky najvyšší súd v piatok odsúhlasil vyšetrovanie, či bývalý prezident Jair Bolsonaro podnecoval nepokoje, ktoré 8. januára postihli hlavné mesto krajiny.

Podľa textu rozhodnutia sudca Alexandre de Moraes schválil žiadosť úradu generálneho prokurátora, ktorý sa odvoláva na videozáznam zverejnený Bolsonarom na Facebooku dva dni po výtržnostiach.

Tisícky ľudí vtrhli do Kongresu

Videozáznam tvrdí, že Luiz Inácio Lula da Silva nebol na post hlavy štátu zvolený, ale skôr ho vybral Najvyšší súd a brazílska volebná komisia.

Tisícky podporovateľov Bolsonara odmietajúcich prijať jeho prehru v októbrových voľbách 8. januára vtrhli do budovy Kongresu v hlavnom meste Brazília.

Polícia na nich použila slzný plyn, no demonštrantov to neodradilo a niektorí rozbili okná. Niektorým demonštrantom sa podarilo dostať aj do sály senátu.

Vinu hádžu na infiltrovaných

Prokurátori z nedávno sformovanej skupiny na boj proti nedemokratickým činom v piatok argumentovali, že hoci Bolsonaro zverejnil videozáznam po výtržnostiach, jeho obsah postačuje na odôvodnenie vyšetrovania jeho správania sa predtým.

Po piatkovom rozhodnutí súdu Bolsonarov právnik Frederick Wassef vo vyhlásení uviedol, že bývalý prezident „rozhodne odmieta činy vandalizmu a ničenia“ z 8. januára, ale tvrdí, že na vine sú tí, ktorí sa infiltrovali medzi protestujúcich. Rovnako sa vyjadrujú pravicoví stúpenci Bolsonara.