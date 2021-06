Exprezident Francúzska Sarkozy popiera previnenie v prípade financovania prezidentskej kampane

Francúzsky exprezident Nicolas Sarkozy v utorok pred súdom poprel previnenie v prípade nelegálneho financovania jeho volebnej kampane v roku 2012.

Šesťdesiatšesťročný Sarkozy čelí obvineniam, že v kampani pred voľbami, v ktorých napokon podľahol socialistovi Francoisovi Hollandovi, minul takmer dvojnásobok maximálnej zákonnej sumy 22,5 milióna eur.

Obžalovali ďalších trinásť ľudí

Sarkozy tiež dôrazne poprel, že jeho snahy na znovuzvolenie v roku 2012 boli organizované v oveľa širšom rozsahu než úspešná kampaň v roku 2007, ktorej financovanie spochybnené nebolo.

„Máte pred sebou niekoho, kto zasvätil politike 40 rokov života. Bol by som rád, keby mi niekto vysvetlil, v čom bola moja kampaň v roku 2012 nákladnejšia ako v roku 2007? To nie je pravda. A ak to niekto vie, tak som to ja,“ povedal.

Sarkozy je obvinený spolu s ďalšími 13 obžalovanými. Tieto osoby údajne na kampaň preinvestovali desiatky miliónov eur a aby zakryli skutočné náklady, najali si PR agentúru s názvom Bygmalion, aby poskytnuté služby fakturovala strane a nie Sarkozyho kampani.

Jérome Lavrilleux, zástupca šéfa Sarkozyho kampane v roku 2012 a jeden z 13 spoluobžalovaných, predtým verejne priznal dohľad nad presmerovaním finančných prostriedkov. Uviedol, že konal sám. Falošné vyúčtovania verejne uznal aj jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti Bygmalion – Guy Alves.

Sarkozymu hrozí rok väzenia

Celkové náklady na kampaň údajne dosiahli najmenej 42,8 milióna eur. Vyšetrovanie nepreukázalo, či sa Sarkozy údajne aktívne podieľal na organizovaní kampane alebo či sám nariadil podvodné konanie. Prokurátori pripúšťajú, že Sarkozy nebol zapojený do organizácie tohto konania, no tvrdia, že o tom musel vedieť.

Šesťdesiatšesťročný Sarkozy obvinenia popiera, no ak mu dokážu vinu, hrozí mu až rok väzenia a pokuta do výšky 3 750 eur. Súd by mal trvať do 22. júna a rozsudok by mali vyniesť neskôr.

Sarkozyho, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2007 – 2012, začiatkom marca parížsky súd uznal za vinného z korupcie a obchodovania s vplyvom. Odsúdil ho na rok väzenia a udelil mu aj 24-mesačnú podmienku.

Sarkozy odišiel z aktívnej politiky v roku 2017. V zákulisí má však stále veľký vplyv. Francúzske médiá informovali, že udržiava pravidelný kontakt s centristickým prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorému Sarkozy údajne radí.