Exšéf tímu Kuciak bude mať na starosti vyšetrovanie podozrení z podplácania ministrov vlády

Vyšetrovanie podozrení z podplácania ministrov súčasnej vlády, ktoré vyplynuli z výpovedí obvineného Zoltána A., bude mať na starosti bývalý šéf tímu objasňujúceho vraždu novinára Jána Kuciaka Peter Juhás. Po štvrtkovom zasadnutí parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť to povedal policajný prezident Milan Lučanský. „Aby sa prešetrili všetky veci, ktoré tam vypovedá, aby s tým pracoval človek, ktorý má s tým skúsenosti a vie ako pracovať,“ zdôvodnil Lučanský.

Policajný prezident pred výborom vysvetľoval práve rozpustenie tímu, ktorý viedol Juhás. Kritika tohto kroku je podľa neho nemiestna. V prípade, že by súd prípad vraždy vrátil na došetrenie, bude na tom podľa Lučanského pracovať ten istý vyšetrovateľ.

„Lebo je to zaužívané pravidlo. Ja počas svojej kariéry som sa nestretol s tým, že by to robil niekto iný, lebo má načítaný spis, vie o všetkých veciach, vie o všetkých svedkoch,“ zdôraznil Lučanský.

Lučanský spomenul úniky informácií

Podľa opozičného nezaradeného poslanca Ľubomíra Galka mali argumenty Lučanského ohľadom rozpustenia tímu svoju logiku. „Či hovoril pravdu, preverí až čas, pre mňa sú rozhodujúce výsledky,“ vyhlásil s tým, že Lučanský v prípade nutnosti došetrenia prípadu tím veľmi rýchlo obnoví. „Toto si budeme môcť preveriť až po tom, ako takáto situácia nastane,“ povedal Galko.

Pokiaľ ide o ďalšie prípady, ktoré vyplynuli z vyšetrovania vraždy Kuciaka, podľa Galka Lučanský na výbore spomenul úniky informácií. „Popísal nám prípady, kedy novinári mali informácie ešte oveľa skôr ako policajti. A v tom čase, keď novinári dostali tieto informácie, vedeli to len na špeciálnej prokuratúre a vedeli to len právni zástupcovia. A ak sa toto ukáže ako pravdivé, bolo by dobré, bolo by správne, aby sa aj tomu polícia venovala,“ zdôraznil Galko.

Zároveň ocenil, že veciam, ktoré vyplynuli z vyšetrovania vraždy Kuciaka, by sa mal venovať Juhás, ktorý si zároveň bude môcť vybrať svojich spolupracovníkov. „Vo všeobecnosti je vo verejnosti taká dosť vysoká dôvera, nielen voči pánovi Juhásovi, ale aj voči vyšetrovaciemu tímu,“ doplnil.

Veci má pod kontrolou

Predseda brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko v tejto súvislosti vyhlásil, že jednotlivé veci, ktoré vyplynuli z vyšetrovania vraždy, boli rozdelené príslušníkom tímu Kuciak a tí si následne vytvorili svoje vlastné tímy. Pokiaľ ide o úniky informácií, tie podľa neho maria vyšetrovanie.

„Treba si dať otázku, komu to slúži,“ uviedol a dodal, že Lučanský prezentoval výboru aj to, že má veci pod kontrolou. „Národná kriminálna agentúra pracuje tak, ako pracovať má,“ zdôraznil.

Zároveň podľa neho Lučanský výboru predstavil návrhy opatrení na zmeny v polícii. „Niektoré inštitúty, ktoré sú ešte zo začiatkov 90-tych rokov, sa už stali nepotrebnými, respektíve brzdia vyšetrovací proces,“ dodal a uzavrel, že výbor sa návrhmi bude ešte zaoberať.

Saková vraj nemá čo skrývať

Podľa medializovaných informácii vypovedal Zoltán A., ktorý bol pôvodne obvinený v kauze vraždy Kuciaka a neskôr vyčlenený na samostatné konanie, aj o korupčných podozreniach v súvislosti s ministrami súčasnej vlády.

Konkrétne údajne išlo o korupciu pri vybavovaní povolení pre zahraničných robotníkov. Jedným z mien, ktoré sa v médiách spomínalo, bola ministerka vnútra Denisa Saková. Tá v tejto súvislosti vo štvrtok povedala, že nemá čo skrývať a má čisté svedomie.

„Skutočne nechápem, kto mu to poradil, prečo si to vymyslel alebo ho to napadlo, zrovna po 13 mesiacoch väzobného stíhania,“ dodala Saková. Ďalšími spomínanými sú minister práce Ján Richter a bývalý štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček. Obaja obvinenia Zoltána A. odmietli.