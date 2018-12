Exsiskár Tóth obvinil Lipšica z útoku, Saková ani Kaliňák na Kočnerových lístočkoch neboli

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) – Podnikateľ Marian K. údajne z väzby posielal lístočky s inštrukciami určené svojmu kamarátovi, novinárovi Petrovi T.

Jeho advokát Michal Mandzák v tejto súvislosti potvrdil pre TV JOJ, že uvedené listy, ktoré orgány činné v trestnom konaní získali pravdepodobne od utajeného svedka v inej trestnej veci, majú byť použité pri štvrtkovom rozhodovaní o väzobnom návrhu na rozšírenie väzby pre obvineného podnikateľa.

Advokát listy nevynášal

„Uvedené písomnosti sú predmetom spisového materiálu. Keď sme sa dozvedeli o tomto väzobnom návrhu, okamžite sme požiadali o možnosť vypočuť tohto utajeného svedka aj v našej zmenkovej kauze. Máme právo sa ho pýtať a verifikovať zdroj, odkiaľ tie listy prišli. Môžem spresniť, že na uvedených listoch nie sú uvedené mená Saková, Počiatek a Kaliňák,“ povedal Mandzák.

Zdôraznil, že kategoricky popiera, že on osobne takéto listy, motáky a iné dokumenty vynášal od svojho klienta. „Nikdy som to nerobil, ani to robiť nebudem,“ dodal.

Tóthovi sa vyhrážal anonym

Portál noviny.sk v tejto súvislosti cituje aj Petra T.

„Pred pár dňami sa mi vyhrážal anonym, že sa proti mne chystá ďalšie kolo diskreditácie. V skutočnosti to žiadny anonym nebol. Tak ako v prvom prípade, aj teraz mám dôvod veriť, že za neodôvodnenými a nevyprovokovanými útokmi proti mne stoja advokát Daniel L., policajt s kariérou na raketový pohon Vladimír P. a mafiánsky podnikateľ Peter K., ktorého brat je riaditeľom personálnej sekcie SIS,“ povedal.