Extrémisti rastú na sile, Lajčák na konferencii o antisemitizme spomenul príbeh Vrbu a Wetzlera

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) – Príbehom Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera, ktorý je príbehom odvahy zoči voči zbabelosti antisemitizmu, začal úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák svoj prejav na dvojdňovej konferencii zameranej na tému antisemitizmu.

Tento príbeh, hoci je známy, si podľa Lajčáka potrebujeme pripomínať neustále, pretože antisemitizmus nie je porazený. „Naopak. Je rok 2019 a vo svete i v Európe sledujeme trendy, ktoré až príliš nebezpečne pripomínajú minulosť. Počúvame rétoriku nenávisti a sledujeme, ako sa vracia do našich zákonodarných zborov. Slovensko nevynímajúc. Je to tá istá nenávisť, len prezlečená do moderného šatu,“ povedal Lajčák desiatkám delegátov z celého sveta.

Nenávisť v online priestore

Lajčák pripomenul, že táto nenávisť sa nachádza v online priestore, zakrýva sa anonymitou na sociálnych sieťach a je už tak silná, že sa dokáže manifestovať v parlamentných voľbách. Minister sa pritom venoval aj ďalšiemu fenoménu – zľahčovaniu nenávisti medzi mladými.

„Vrba a Wetzler sa rozhodli konať, aby ďalší nemuseli podstúpiť to, čím prešli oni. A dnes, keď vyrastá nová generácia, ktorá, vďakabohu, nezažila na vlastnej koži neslobodu, musíme sa s nimi rozprávať o tom, čo sa stalo. Trebárs aj na príklade Rudolfa Vrbu. Keď ho deportovali z rodného mesta do koncentračného tábora, mal 17 rokov,“ pokračoval Lajčák s tým, že je veľmi znepokojujúce, ako rastie podpora mladej generácie smerom k politickým entitám presadzujúcim extrémistické ideológie a historické dezinterpretácie. V tejto súvislosti nadviazal aj na rôzne hoaxy a dezinterpretácie týkajúce sa postavenia Slovenska, demokracie, Európskej únie. „Demokracia nie je samozrejmá. Má veľa nepriateľov a treba ju chrániť pred nenávisťou. A nenávisť je esenciou antisemitizmu. Pretože antisemitom bola vždy bližšia totalita než sloboda,“ dodal.

Lajčák takisto pripomenul 32-stanovú správu, ktorá sa dostala do sveta. Kým Vrba a Wetzler museli utiecť 140 kilometrov, aby sa niekto o zverstvách dozvedel, v dnešnom svete je možné informácie zdieľať v reálnom čase. „Stačí pár klikov a správu Vrbu a Wetzlera si môžete doma prečítať, môžete ju zdieľať. A môžete oponovať, ak by ju chcel niekto spochybňovať. A musíme to robiť. Mnohí stále považujú extrémistov za virtuálnu hrozbu, za šašov. Ale oni rastú na sile. Toto je realita, ktorej aj tu na Slovensku čelíme,“ priznal minister. „V histórii antisemitizmus nikdy neostal len pri slovách. Naša generácia má tak povinnosť tieto slová postihovať a predísť ich výskytu. Nemáme právo vzdať sa,“ povedal minister. Zároveň sa poďakoval Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva za podporu, ktorú poskytuje účastníckym štátom OBSE pri napĺňaní ich záväzkov v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie a intolerancie.

Dvojdňová konferencia o antisemitizme

Slovensko ako predsedajúca krajina OBSE usporiadala v Bratislave dvojdňovú konferenciu o antisemitizme, na ktorú prijali pozvanie desiatky zástupcov z celého sveta. Delegáti v utorok navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, na programe majú aj prehliadku židovského pamätníka Chatam Sofer.

Na konferencii sa napríklad zúčastní ministerka zahraničných vecí Rakúska Karin Kneissl, minister spravodlivosti Gábor Gál, šéfka Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, generálny tajomník OBSE Thomas Greminger, predseda organizácie Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Igor Rintel a významní predstavitelia židovských obcí z mnohých krajín.

Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler utiekli v roku 1944 z koncentračného tábora v Osvienčime. Po úteku nadiktovali 32-stranovú výpoveď o živote v koncentračnom tábore židovským predstaviteľom v Žiline. Táto správa je považovaná za prvú detailnú informáciu o nacistickom koncentračnom tábore, ktorá sa dostala k spojencom, pričom bola vnímaná ako vierohodná. Vo svojej správe informovali o masových vraždách, ktoré nacisti vykonávali počas holokaustu.