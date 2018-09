Extrémistom a populistom sa v Európe podľa Šefčoviča darí zneužívať pocit vlastenectva

BRATISLAVA 16. septembra (WebNoviny.sk) – Dôležité v správe, ktorú tento týždeň predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, bolo, že Európska komisia má pred sebou veľa agendy. Povedal to v relácii O 5 minút 12 na RTVS podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Európa sa podľa neho nachádza inde, ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Zaradil sem vonkajšie tlaky, či už je to v oblasti obchodu alebo v oblasti bezpečnosti.

Zavislí na krokoch USA

„Vidíme, ako potrebujeme zabezpečiť aj to, aby sa euro stalo riadnou medzinárodnou menou. Aby sme nemuseli k obchodom, či už v energetike, používať dolár a boli do veľkej miery závislí na krokoch USA,“ spomenul v relácii.

Šefčovič ďalej dodal, sme svedkami toho, ako sa extrémistickým a populistickým silám v Európe darí zneužívať pocit vlastenectva a patriotizmu.

„V Európe si pamätáme, k čomu to vždy viedlo, aj z tohto dôvodu bol apel od predsedu Európskej komisie na to, aby sme mali Európsku úniu, ktorá bude akcieschopnejšia a bude prijímať rozhodnutia. Aby sme využívali článok, ktorý sme vpísali do Lisabonskej zmluvy (zmluvou sa má zjednodušiť celková štruktúra EÚ, pozn. SITA),“ dodal podpredseda Európskej komisie počas prenosu z Belgicka.

Obchodná vojna

Spomenul tiež, že čo sa týka vzťahov Európskej únie s USA, so štátmi hovoril o tom, aké by bolo nebezpečné a škodlivé, keby dve najsilnejšie ekonomiky na svete mali obchodnú vojnu. Šefčovič tiež poznamenal, že sme sa dostali do situácie, keď sa Európa stala lídrom „férového a voľného obchodu.“

„Momentálne máme dohody o voľnom obchode so sedemdesiatimi krajinami, ktoré spolu tvoria až štyridsať percent svetového HDP. Každý deň nám niekto klope na dvere aby s nami obchodoval,“ ukončil Maroš Šefčovič.