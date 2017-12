Extrémistu Mariána M. súd v prípade šírenia nacistických symbolov oslobodil

Vstup do galérie TU!

ČADCA/ŽILINA 4. decembra (WebNoviny.sk) – Okresný súd Čadca oslobodil zakladateľa extrémistickej skupiny Vzdor Kysuce Mariána M. spod obžaloby pre zločin rozširovania extrémistických materiálov.

„Žalovaný skutok podľa okresného súdu nie je trestným činom. Intervenujúca prokurátorka považuje rozhodnutie súdu za nesprávne, preto hneď po vyhlásení rozsudku podala odvolanie v neprospech obžalovaného. O podanom odvolaní bude rozhodovať Krajský súd v Žiline,“ uviedol prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Milan Cisarik.

V roku 2012 našli v byte Mariána M. nacistické symboly, ktoré ďalej ponúkal a predával cez internet. Na súde sa obhajoval tým, že je len zberateľ a nadšenec histórie. „To bola moja zbierka. Vtedy to bolo také, že som sa zaujímal o to vojenstvo, zbieral som vojenské materiály. Momentálne sa zaujímam o literatúru, takže zbieram staré knihy. A budem naďalej pokračovať v mojom bádaní a mojej činnosti. Nevidím dôvod, prečo by som mal prestať. Aj keby ma odsúdili, tak neprestanem,“ povedal po oslobodzujúcom verdikte súdu Marián M.

Samosudkyňa Okresného súdu Čadca odôvodnila oslobodenie spod obžaloby tým, že predaj nacistických symbolov cez internet nie je v tomto prípade trestným činom, pretože sa nedokázalo úmyselné konanie a pohnútka obžalovaného rozširovať extrémistický materiál.

Organizátor protestu proti islamu

„Z vykonaného dokazovania nevyplýva, ako dlho obžalovaný tieto predmety ponúkal a predával, koľko ich predal, komu ich predal a prečo ich predával. Obžalovaný uviedol, že išlo o predmety z jeho súkromnej zbierky a chcel ich predať, aby nemal problémy so zákonom. Na inzertnej stránke uviedol, že tieto predmety slúžia len na zberateľské účely a nie na propagačné účely,“ uviedla v odôvodnení rozsudku samosudkyňa čadčianskeho súdu.

Marián M., ktorý je známy aj ako organizátor protestov proti islamu a Európskej únii, si už odpykáva trojročný podmienečný trest za nedovolené ozbrojovanie. Na súde v Čadci čelí aj ďalším dvom obžalobám – za prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a za trestný čin popierania a schvaľovania holokaustu.