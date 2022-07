EYOF: Šprintérka Gymerská získala striebro, žrdkárka Šimková bronz a Slovensko by mohlo mať aj zlato (foto+video)

Slovenské reprezentantky Lenka Gymerská a Anna Šimková získali vo štvrtok druhý a tretí cenný kov pre hosťujúcu krajinu na Európskom olympijskom festivale mládeže v Banskej Bystrici.

Gymerská sa teší zo striebornej medaily z behu na 400 m, Šimková si vybojovala bronz v skoku o žrdi. Tenisti Renáta Jamrichová s Danielom Balaščákom sa môžu postarať o prvé zlato, keďže postúpili do finále zmiešanej štvorhry. Prvú medailu na domácom EYOF získal plavec Samuel Košťál (bronz).

Tajná zbraň Gymerskej

„Stále ešte nemôžem uveriť, že som získala medailu. Je to niečo úžasné. Síce sa cítim, že odpadnem, ale sú to veľmi príjemné pocity. Na začiatku som sa bála, či vôbec dobehnem do cieľa. Finiš však bol perfektný, je to moja tajná zbraň,“ povedala pre oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru Gymerská, ktorá si zlepšila osobný rekord na 400 m na 55,23 s. Pred cieľovou rovinkou bola ešte šiesta, no vďaka rýchlemu záveru predstihla štyri súperky.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šimková si osobák nespravila

Šimkovej stačil na zisk bronzovej medaily výkon 380 cm, pokusy na 390 a 395 cm jej nevyšli.

„Je to skvelý pocit získať medailu. Asi dva týždne pred EYOF som mala problémy, ale teraz som šťastná. Domáce prostredie a neskutočná atmosféra ma potiahli k tomuto výkonu. Nie je to osobný rekord, ten mám o 2 cm lepší, ale som spokojná. Na 395 cm som riskovala, nevyšlo to,“ uviedla mladá žrdkárka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Jamrichová zvládla všetky zápasy

Jamrichová s Balaščákom zvládli vo štvrtok štvrťfinále aj semifinále zmiešanej štvorhry, v oboch dueloch uspeli až v tajbrejku. Jamrichová tiež postúpila do semifinále dvojhry cez Turkyňu Irem Kurtovú (6:4, 4:6, 6:3).

„Mám za sebou náročný deň z psychickej i fyzickej stránky, keďže som všetky tri zápasy odohrala až v troch setoch. Cítila som si už aj nohy. Som rada, že som vo dvojhre a spoločne s Danielom v mixe zvládla všetky zápasy. Podobnú kondičnú nálož som ešte nezažila. Okrem tempa zápasov mi bralo sily aj teplé počasie. Som veľmi spokojná,“ skonštatovala Jamrichová.