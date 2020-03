Fabriky môžu čeliť výpadkom zamestnancov, výrobu ohrozuje aj zatváranie škôl pre koronavírus

Ak príde k výpadku zamestnancov na úrovni do 10 percent, dokážu slovenské fabriky tento nedostatok nahradiť, výraznejšie výpadky však už môžu mať vplyv na udržanie výroby. Po stretnutí s predstaviteľmi priemyslu k aktuálnej situácii týkajúcej sa koronavírusu o tom informoval predseda vlády Peter Pellegrini.

Situácia sa stále mení

Ako dodal výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR Pavol Prepiak, zatiaľ ide skôr o situáciu, ktorá môže nastať. Problémom pritom nie je samotný koronavírus, respektíve fakt, že by boli chorí pracovníci, ale sekundárne dôsledky nákazy, a to zatváranie škôl.

Množstvo zamestnancov totiž možno bude musieť ostať doma so školopovinnými deťmi. Presné čísla podľa Prepiaka nemajú k dispozícii, situácia sa totiž stále mení. „Dnes ráno však mali všetky automobilky štandardnú výrobu,“ skonštatoval.

Podľa neho je aktuálne dôležité hovoriť o preventívnych opatreniach. Aké kroky prídu v prípade výrazného úbytku zamestnancov, respektíve v prípade výskytu nákazy priamo u zamestnancov podniku, špecifikovať nevedel, môže ísť o zníženie výroby, zatvorenie prevádzky, haly alebo aj celej fabriky.

Ekonomické dopady Covid-19

Podľa premiéra sa štát v prvom rade musí postarať o svojich občanov, avšak zároveň musí brať do úvahy aj ekonomické dopady koronavírusu.

Najväčší zamestnávatelia na Slovensku majú podľa neho vypracované detailné a presné plány postupu, ako sa v jednotlivých podnikoch budú snažiť zamedziť vzniku epidémie. „Chcem veľmi oceniť, že na tom intenzívne pracujú,“ zhodnotil Pellegrini.

Fabriky by ale podľa neho privítali, keby boli o krokoch štátu, ako aj samospráv dopredu informované a mohli sa nich podieľať. Ako doplnil Prepiak, na rokovaní požiadali, aby mali jednotlivé automobilky svojich zástupcov v rámci regionálnych krízových štábov.

Podniky taktiež upozornili, že štát by mal v tejto situácii vydávať skôr jasné a záväzné rozhodnutia a nie iba odporúčania, keďže to potom spôsobuje nejasnosti.

Zmiernenie škôd na Slovensku

Aké budú pritom kroky štátu, ak sa koronavírus na Slovensku rozšíri a bude mať výraznejší dopad na priemysel a fungovanie jednotlivých spoločností, zatiaľ isté nie.

„Ak sa dostanú do výraznejších ťažkostí, budeme o tom diskutovať. Ak by bolo treba, budeme musieť urobiť kroky, aby sme zmiernili škody, Slovensko bude musieť hľadať zdroje a mechanizmy na pomoc,“ vyhlásil predseda vlády.

Premiér zároveň informoval, že sa im ozvala spoločnosť Zornica Banko Fashion, a.s. z Bánoviec na Bebravou, ktorá sa venuje výrobe košieľ, že prechádza na nový výroby program a vedeli by vyprodukovať do 20 tis. kusov ochranných rúšok.