Facebook bol vždy proti mne, posťažoval sa Trump na Twitteri

WASHINGTON 27. septembra (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump sa v stredu na Twitteri posťažoval, že Facebook je proti nemu.

„Facebook bol vždy protitrumpovský. Sociálne siete boli vždy protitrumpovské, a preto aj fake news – The New York Times (ospravedlnili sa) a The Washington Post – boli protitrumpovské,“ napísal v stredu americký prezident.

„Ale ľudia boli protrumpovskí! Zatiaľ žiadnemu prezidentovi sa nepodarilo to, čo sa za deväť mesiacov podarilo nám – ekonomika rýchlo napreduje,“ dodal Trump vo svojom príspevku na Twitteri.

Agentúra Associated Press sa domnieva, že Trumpov výpad proti Facebooku súvisí s minulotýždňovým rozhodnutím tejto spoločnosti, že sprístupní americkému Kongresu plný obsah takmer troch tisícok platených reklám, ktoré si, najmä počas predvolebnej kampane pred americkými prezidentskými voľbami, u neho objednala istá ruská agentúra.

Facebook už obsah reklám zadávaných ruskou agentúrou pred troma týždňami odovzdal polícii. Nie je zatiaľ známe, kto presne mal byť zadávateľom týchto reklám, ani aký bol ich obsah. Kongresmani a americké médiá však predpokladajú, že reklamy mali byť súčasťou ruskej propagačnej ofenzívy, ktorej cieľom bolo ovplyvniť amerických prezidentských volieb tak, aby ich vyhral ich neskorší víťaz Donald Trump.