Facebook sa ospravedlnil čínskemu prezidentovi, jeho meno nahradil vulgárny preklad

Spoločnosť Facebook sa ospravedlnila za vulgárny preklad mena čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na svojej rovnomennej sociálnej sieti.

Vo facebookových príspevkoch v barmčine sa v preklade do angličtiny namiesto jeho pravého mena objavoval výraz Mr. Shithole (vo voľnom preklade Pán Špinavá diera, pozn. SITA). Facebook oznámil, že za týmto incidentom, bol technický problém, ktorý už opravili.

Nesprávny preklad z barmčiny

Chybný preklad vyšiel najavo počas druhého dňa Siho štátnej návštevy Mjanmarska. V sobotu sa čínsky prezident stretol s mjanmarskou líderkou Aun Schan Su Ťij, s ktorou diskutoval o zlepšení bilaterálnych vzťahov.

Vo facebookových príspevkoch o stretnutí v barmčine Siho meno po preklade do angličtiny nahradil spomínaný vulgárny výraz. Ten sa objavil aj v príspevkoch oficiálnych účtov Su Ťij a jej kancelárie.

„Opravili sme technický problém, ktorý spôsobil nesprávny preklad z barmčiny do angličtiny na Facebooku,“ uviedol v sobotňajšom stanovisku hovorca spoločnosti Andy Stone. Ako ďalej povedal, takáto chyba sa nemala stať a spoločnosť podniká kroky, aby sa uistila, že už sa to znova nestane.

Spravodajstvo v Číne cenzurovali

Facebook pripustil, že Siho meno nebolo v databáze, ktorá prekladá barmčinu do angličtiny. V prípade, keď dáta pre konkrétne slovo chýbajú, sa systém sociálnej siete snaží preklad uhádnuť s tým, že používa podobné slabiky, aby našiel náhradu.

Preklad skúšal podobné slová, ktoré začínajú na xi a shi v barmčine, čo napokon viedlo k slovu shithole, uviedla spoločnosť. „Sme si vedomí problému týkajúceho sa prekladov z barmčiny do angličtiny na Facebooku a robíme všetko pre to, aby sme to opravili najrýchlejšie, ako sa dá,“ uviedol Stone vo vyhlásení.

Ako informoval spravodajský portál BBC, ešte v nedeľu ráno bola funkcia prekladu z barmčiny do angličtiny v príspevkoch oficiálnych účtov mjanmarskej líderky a vlády nefunkčná. V súvislosti s incidentom sa objavili správy, že spravodajstvo o ňom v Číne cenzurovali. Vláda v krajine má pod kontrolou tamojší tok informácií.

Si Ťin-pching vycestoval do Mjanmarska, aby posilnil politické a ekonomické vzťahy Pekingu s krajinou. Spolu so Su ťij počas návštevy spoločne podpísali lukratívne dohody o infraštruktúre.