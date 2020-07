Facebook spôsobil výpadok aplikácii pre iPhone či iPad, za problém sa ospraveldnil

Za piatkové problémy s niekoľkými aplikáciami na iPhoneoch a iPadoch môže Facebook. Spoločnosť pre BBC uviedla, že „pri niektorých aplikáciách pre iOS došlo k problému v dôsledku zmeny kódu„, no „problém rýchlo vyriešili„.

„Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti,“ dodali zástupcovia Facebooku. Aplikácie ako Spotify, TikTok, Tinder a Waze neboli funkčné niekoľko hodín.

Podobný problém nastal aj v máji a vyradil služby na časť dňa. Oba prípady rozpútali debatu, či Facebook nemá až príliš veľkú moc nad nezávislými aplikáciami. Vývojár aplikácií Guilherme Rambo po májovom incidente napísal, že „sa stala chyba a nebolo to úmyselné, no zdôrazňuje to, že (Facebook) má kontrolu nad aplikáciami, ktoré obsahujú jeho kód„.

Problémy znepokojujú mnohých používateľov iOS, naopak, používatelia Androidu potvrdili, že im aplikácie „fungujú dobre„.