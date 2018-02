Fakty, ktoré mali navždy zostať utajené

BRATISLAVA 21. februára 2018 (WBN/PR) – Keď vláda klame, noviny sa musia postaviť na stranu pravdy. The POST: Aféra v Pentagone je napínavou drámou z prostredia najvyšších politických kruhov USA. Rozpráva skutočný príbeh Kay Grahamovej (Meryl Streep), vydavateľky novín The Washington Post, a jej vedúceho redaktora Bena Bradleeho (Tom Hanks), ktorí sa pustia do boja s vládnou mašinériou. Chcú zverejniť exkluzívny materiál odhaľujúci fakty, ktoré americká vláda pred verejnosťou ukrývala takmer tri desaťročia. V nerovnom súboji obaja riskujú nielen svoje kariéry, ale aj osobnú slobodu, aby pomohli vyniesť na svetlo dlho utajovanú pravdu o vojne vo Vietname.

V histórii USA bolo niekoľko zlomových momentov, kedy sa obyčajní občania museli rozhodnúť, či budú riskovať svoje živobytie, reputáciu, spoločenské postavenie, dokonca slobodu, aby urobili zadosť svojej viere v spravodlivosť, ochránili ústavu a bojovali za právo na slobodu. Jeden z týchto momentov opisuje vo svojom najnovšom filme niekoľkonásobný držiteľ Oscara Steven Spielberg. Divákom ponúka napínavú drámu nakrútenú podľa skutočných udalostí, ktoré sa odohrali v 70-tych rokoch potom, ako sa konkurenčné denníky The Washington Post a The New York Times spojili v boji za právo na zverejnenie prísne tajných materiálov, ktoré svet neskôr spoznal ako “Pentagon Papers”.

“Steven dokázal z tohto príbehu spraviť thriller,“ hovorí producentka Amy Pascalová. “Má prirodzený talent spracovať historické udalosti dynamicky a moderne. Tento film vás úplne vtiahne do deja, a zároveň vám pripomenie, ako je nesmierne dôležité hovoriť pravdu za každých okolností.“

Producentka Kristie Macosko Kriegerová dodáva: “Náš film hovorí o sile pravdy, ale tiež o žene, ktorá sa z úlohy matky a manželky dokázala prepracovať na čelo jedného z najväčších vydavateľských domov. Je to osobný príbeh neuveriteľnej odvahy jednotlivca na pozadí historických udalostí.“

Príbeh o „Pentagon Papers“ má niekoľko vrstiev a každá z nich je nesmierne zaujímavá – ako prezidenti klamali národ o vojne, ktorá trvala 20 rokov, ako sa bývalý námorník a armádny konzultant stal informátorom, ako The New York Times naložili s tajným materiálom, ako sa vyvíjali súdne spory, aký dopad mal tento škandál na médiá, prvý dodatok Ústavy a demokraciu vôbec. Aj vďaka tomu Steven Spielberg zareagoval na ponuku režírovať tento scenár s nadšením. „Štýl rozprávania, kritické štúdie a najmä prekrásny portrét Kay Grahamovej ma dostali a ja som si povedal, že som asi blázon, ale okamžite idem robiť ďalší film,“ spomína režisérska legenda.

Potom sa už všetko zbehlo neuveriteľne rýchlo, dokonca aj na Spielberga, ktorý je preslávený svojou efektivitou práce. Obaja hlavní predstavitelia – Meryl Streep aj Tom Hanks – okamžite súhlasili. Akoby zázrakom ani jeden z nich nemal v termíne nakrúcania naplánovaný iný projekt. Naskytla sa jedinečná šanca spojiť troch výnimočných umelcov v jednom filme a všetci boli odhodlaní začať čím skôr.

Producentka Kristie Macosko Kriegerov poznamenáva, že Kay Grahamová môže byť pre mnohé ženy vzorom i dnes: „Aj v súčasnosti je pre ženy veľkou výzvou uspieť vo svete ovládanom mužmi. Zlepšujeme sa každým dňom, ale stále je priestor na ďalší rast. Grahamová bola priekopníčkou, takže dnes sa môžeme pokojne ozývať a byť silnými ženami. Bol to dobrý pocit, že na tomto filme spolupracovalo toľko výnimočných žien. V jednom okamihu som si uvedomila, že na pľace je viac žien ako mužov, čo sa mi stalo prvýkrát za celú moju kariéru. Myslím, že tam nad nami bdel duch Kay Grahamovej.”

Steven Spielberg na záver vysvetľuje, prečo bol tento film pre neho takým výnimočným: „Mal som k dispozícii tých najlepších hercov a kedykoľvek by som do toho šiel znova. Uspokojenie z tejto práce bolo jedno z najväčších v mojej doterajšej kariére. Navyše je téma slobody tlače výsostne aktuálna aj dnes, keď sa neustále rieši jej podiel na fungovaní demokratickej spoločnosti.“

