Falošné telefonáty, šišky zadarmo a ulice plné optimistov. Ako vyzeral posledný deň volieb v USA (reportáž)

Po dlhých mesiacoch rečnenia a presviedčania voličov sú prezidentské voľby v USA takmer v cieli. Kampane skončili, karty sú rozdané. Ako vyzerali posledné dni a v akej nálade sa nesie dnešný deň D?

Posledné dni mali obaja prezidentskí kandidáti plné ruky práce. Sústredili sa najmä na tzv. fialové štáty, v ktorých nie je jasná prevaha ani jedného kandidáta, a teda sú veľmi dôležité pre oba tábory.

Terajší prezident a zároveň republikánsky kandidát Donald Trump stavil so svojim tímom na návštevu viac ako piatich štátov, medzi nimi bola napríklad Florida, Michigan a Pennsylvania. Na druhej strane, demokratický kandidát Joe Biden sa zameral zámerne najmä na Pennsylvaniu, konkrétne na najväčšie mesto v štáte – Philadelphiu.

Pár dni predtým bol totiž práve v tomto meste pri policajnom zásahu usmrtený afroameričan Walter Wallace Jr. Táto udalosť vyvolala vlnu protestov a nepokojov. Podľa viacerých zdrojov by k Bidenovmu víťazstvu mohli pomôcť práve afroamerickí voliči.

Trump začal dnešný deň rozhovorom pre známu reláciu Fox & Friends, v ktorom nechýbali kontroverzné vyhlásenia najmä na adresu Kamaly Harris, ktorá kandiduje na post viceprezidentky po boku Bidena. Zvyšok dňa plánuje prezident stráviť v Bielom dome, kde bude čakať na výsledky.

Jeho protikandidát Biden odštartoval deň v rodnom Scrantone (štát Pennsylvania), kde sa v ranných hodinách zúčastnil svätej omše v katolíckom kostole.

Po omši sa pristavil pri hrobe svojho staršieho syna, ktorý zomrel pred piatimi rokmi vo veku 46-rokov po tom, čo prehral boj s rakovinu mozgu. Počas dňa sa Biden zastavil vo Philadelphii. Na výsledky bude čakať doma, v meste Wilmington (štát Delaware).

Sociálne siete Facebook, Instagram, Twitter a YouTube už pred pár dňami vyhlásili, že sa budú snažiť o eliminovanie všetkých dezinformácií, ktoré sa týkajú volieb.

Spoločnosť Instagram dočasne vypla v posledný októbrový deň celé okno, ktoré zobrazovalo najnovšie príspevky podľa hastagov. Facebook vyhlásil, že od dnešného dňa budú mazať a blokovať statusy o prezidentskom víťazovi až do momentu, kým nebude počítanie hlasov oficiálne ukončené.