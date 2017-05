Fantastická Kanada siaha na zlatý hetrik, v semifinále senzačne otočila zápas proti Rusom

KOLÍN NAD RÝNOM 20. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Kanady stále majú šancu na zlatý hetrik z majstrovstiev sveta.

Po triumfoch na predchádzajúcich šampionátoch v Česku a Rusku si opäť zahrajú vo finále, v sobotňajšom semifinále na 81. MS v Nemecku a Francúzsku zdolali v Kolíne nad Rýnom ruskú “zbornú” 4:2, po druhej tretine pritom prehrávali 0:2. Rusi na predchádzajúcich troch MS získali cenný kov, v zbierke majú zlato, striebro a bronz.

Úvod zápasu sa niesol v réžii Rusov, ale Plotnikov a Tkačov nepremenili svoje šance. V 12. min nepochodil ani Antipin a pred prvou sirénou sa neujali ani pokusy Šipačova a Kučerova. V 21. min z ostrého uhla Morrissey trafil iba brankára Vasilevského, na opačnej strane Pickard vychytal Dadonova. Telegin potom tečoval puk tesne vedľa kanadskej bránky. Prvýkrát sa skóre menilo v 33. min, keď Rusi krásnou kombináciou Kučerova s Panarinom skórovali zásluhou Kuznecova. Na trestnú lavicu vzápätí putoval Kanaďan Simmonds a v závere 35. min Gusev doťukol za Picarda milimetrovú krížnu prihrávku Šipačova.

Definitívny knokaut mohol súperovi zasadiť Namestnikov, ale neuspel rovnako ako na opačnej strane Simmonds. Kanade vyšiel vstup do tretieho dejstva, už v 17. sekunde strelu MacKinnona tečoval Scheifele a Rusi viedli už iba o gól. Šance sa potom striedali na oboch stranách, vyrovnať sa podarilo necelých päť minút pred koncom tretej časti MacKinnon a začínalo sa odznova. Schyľovalo sa k tomu, že o víťazovi rozhodne až predĺženie prípadne samostatné nájazdy, ale v 57. min O’Reilly poslal Kanadu do najtesnejšieho vedenia a do prázdnej bránky pridal poistku Couturier.

MS V HOKEJI 2017 – SEMIFINÁLE

Paríž

Kanada – Rusko 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Góly: 41. Scheifele (MacKinnon, Parayko), 56. MacKinnon (Konecny), 57. R. O’Reilly (Matheson), 59. Couturier (O’Reilly, Parayko) – 33. Kuznecov (Panarin, Kučerov), 35. N. Gusev (Šipačov, Panarin)

Vylúčení: 5:6 na 2 min, navyše: Belov (Rus.) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Lemelin (Rak.), Stricker (Švaj) – Lhotský (ČR), Oliver (USA), 16 469 divákov

Zostavy:

Kanada: Pickard – Parayko, Vlasic, Demers, De Haan, Morrissey, Matheson, Ch. Lee – MacKinnon, Skinner, Scheifele – Simmonds, C. Giroux, R. O’Reilly – Duchene, Couturier, Killorn – B. Schenn, Konecny, Marner – Point

Rusko: Vasilevskij – Gavrikov, Kiselevič, Antipin, Belov, Provorov, Zub, Orlov – Telegin, Andronov, Ničuškin – Dadonov, Šipačov, N. Gusev – Kučerov, Namestnikov, Kuznecov – Panarin, S. Plotnikov, Barabanov – Tkačov