Fantastická Schmiedlová na Roland Garros vyradila Azarenkovú, povolila jej iba štyri gemy

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová po šiestich rokoch postúpila do 3. kola na Roland Garros v Paríži. Slovenka v stredajšom súboji 2. kola nečakane vyradila turnajovú desiatku a finalistku nedávneho US Open Viktoriu Azarenkovú z Bieloruska za 99 minút 6:2, 6:2.

Ani raz neprišla o podanie

Dvadsaťšesťročná slovenská tenistka využila 4 zo 7 brejkových príležitostí a ani raz neprišla o svoje podanie. Pri mečbale jej favorizovaná súperka, aktuálne 14. hráčka rebríčka WTA, pomohla nevynútenou chybou z forhendu, keď zahrala do siete.

Schmiedlová v Paríži v rozpätí štyroch dní vyradila už druhú grandslamovú šampiónku a bývalú svetovú jednotku. V nedeľu poslala domov Američanku Venus Williamsovú triumfom 6:4, 6:4.

Zverenkyňa trénera Petra Hubera sa v 3. kole stretne s Argentínčankou Nadiou Podoroskovou, ktorá zdolala 23. nasadenú hráčku turnaja, Kazašku Juliu Putincevovú 6:3, 1:6, 6:2.

Nebezpečný pád na koleno

Schmiedlová majstrovsky zvládla prvý set, keď ťažila so slabšieho pohybu aj nepresvedčivých úderov favoritky. V druhom dejstve v treťom geme za stavu 1:1 a 15:30 sa Slovenka pri pokuse zahrať bekhend nebezpečne pošmykla a dopadla na ľavé koleno, ktoré mala v minulosti operované.

Po približne 5-minútovom ošetrovaní sa však vrátila na dvorec a zahrala tak suverénne, že Azarenkovej povolila už len jednu hru a zaslúžene sa tešila z víťazstva nad rebríčkovo najvyššie postavenou hráčkou na grandslamovom turnaji v kariére.

„Je to veľké prekvapenie pre každého, ale asi nie pre Schmiedlovú. Vyzeralo to tak, že od začiatku do konca bola presvedčená o tom, že môže vyhrať. Hrala naozaj veľmi dobre napriek slabšiemu druhému servisu. Keď sa šmykla a potrebovala ošetrenie, vyzeralo to tak, že ju to môže negatívne ovplyvniť. Dvorce sú v Paríži mokré a bolo dobré, že Slovenka potom nestratila koncentráciu. Niekedy sa stáva, že sa na tom zlomí zápas. Vytrvala však v nátlakovom štýle a Azarenková neurobila nič, čím by ju prekvapila na antuke. Jej tenis na tomto povrchu nie je taký efektívny ako na betóne, kde môže viac využiť svoju silu,“ uviedol expert Eurosportu Alex Corretja.