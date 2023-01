Fantastická Vlhová skončila tretia v Kranjskej Gore, obrovský slalom mal prekvapivú víťazku

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová obsadila tretie miesto v sobotňajšom obrovskom slalome žien v rámci Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2022/2023.

V 1. kole bola šiesta so stratou 0,36 s na Kanaďanku Valerie Grenierovú, tá v 2. kole dosiahla najlepší čas a zaznamenala premiérové víťazstvo v kariére.

Vlhová sa cítila dobre

Vlhová dosiahla v 2. kole druhý najlepší čas a na víťazku stratila 0,40 s. Druhá skončila v pretekoch s mankom 0,37 s Talianka Marta Bassinová, ktorá sa dostala na pódium aj v piatom „obráku“ v sezóne.

„Myslím si, že druhé kolo bolo dobré, aj keď asi nie dokonalé, keďže som tretia. Snažila som sa ísť na to inak, trošku agresívnejšie ako v prvom kole a hlavne čistejšie. Sneh mi naozaj vyhovuje, lebo nie je moc tvrdý ani mäkký. Mám tiež dobre nastavené lyže. Cítila som sa dobre, dala som do toho všetko a nakoniec je z toho ďalšie pódium. Je tu úžasná atmosféra a keby tu neboli Slováci, tak nie je žiadna. Všetkým ďakujem za to, že prišli a fandili mi. Cítila a počula som ich, čo mi dodalo viac energie a dostala som zo seba maximum. Teraz sa v prvom rade dobre najem a posnažím sa oddýchnuť si, potom absolvujem ľahší tréning a masáž. Zanalyzujeme, čo môžem urobiť zajtra lepšie a potom sa musím už len dobre vyspať,“ povedala Vlhová v priamom prenose JOJ Šport.

Shiffrinová prišla o sériu

Američanka Mikaela Shiffrinová skončila v 1. kole piata a v 2. kole obsadila delenú 6. priečku. Prišla tak o sériu piatich víťazných pretekov SP a stále má na konte 81 triumfov v seriáli, len jedno prvenstvo ju delí od ženského maxima krajanky Lindsey Vonnovej a päť víťazstiev od absolútneho rekordu Švéda Ingemara Stenmarka. Historický rekord v dĺžke víťaznej série drží Švajčiarka Vreni Schneider s 8 triumfami za sebou v sezóne 1988/1989, Nemka Katja Seizingerová uspela 6-krát v rade v roku 1977.

Shiffrinová zostala na čele celkového poradia SP so ziskom 1015 bodov, druhá Vlhová má na konte 646 bodov a tretia Švajčiarka Wendy Holdenerová 511. V hodnotení obrovského slalomu vedie Bassinová s 380 bodmi, druhá Shiffrinová na ňu stráca 80 bodov. Tretia je Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová s 297 bodmi, štvrtá Vlhová získala 286 bodov.

Vlhová zaznamenala v sobotu tretie „obrákové“ pódium v aktuálnej sezóne, v prvých z dvojice pretekov v rakúskom Semmeringu bola druhá a v talianskom Sestriere tretia. Na konte má aj štvrté miesto z amerického Killingtonu a siedme z druhých pretekov v Semmeringu. V nedeľu sa uskutoční ďalší obrovský slalom žien v Kranjskej Gore, 1. kolo je naplánované na 9.30 h a 2. kolo o tri hodiny neskôr. Zatiaľ najvyššie bola Vlhová v obrovskom slalome v Kranjskej Gore druhá v roku 2020.