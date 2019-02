BRATISLAVA 20. februára 2019 (WBN/PR) – Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny je nový tajomný príbeh plný mágie, ktorý vás presunie z New Yorku do Londýna, Paríža, dokonca aj do Rokfortu a odkrýva novú kapitolu z čarodejníckeho sveta.

Na konci predchádzajúcej časti Fantastické zvery a ich výskyt s pomocou Mloka Scamandera v New Yorku zajali mocného temného čarodejníka Gellerta Grindelwalda. Ten splní hrozbu, unikne z väzenia a začne zhromažďovať svojich stúpencov. Väčšina z nich však netuší, aký má skutočný plán – zburcovať čistokrvných čarodejníkov a získať nadvládu nad nečarodejníckymi tvormi.

V snahe zmariť Grindelwaldove plány Albus Dumbledore zverbuje svojho bývalého rokfortského študenta Mloka, ktorý Dumbledorovi sľúbi pomoc, pričom netuší, aké nebezpečenstvá mu hrozia. V čoraz väčšmi rozdelenom čarodejníckom svete sa aj najvernejší priatelia a členovia rodín ocitnú v opačných táboroch. Láska a vernosť sú podrobené ťažkým skúškam.

Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny sú druhým scenárom z päťdielnej série filmov od J.K. Rowlingovej, autorky medzinárodných bestsellerov o Harrym Potterovi.

Hlavnú úlohu magizoológa Mloka Scamandera stvárnil držiteľ Oscara Eddie Redmayn. Dej sa odohráva v roku 1927, niekoľko mesiacov potom, čo Mlok Scamander pomohol odhaliť a zajať neslávne známeho temného čarodejníka Gellerta Grindelwalda.

J.K. Rowlingová je autorkou svetoznámej sedemdielnej románovej série o Harrym Potterovi, ktorá vznikla v rokoch 1997 až 2007. Spolu s tromi sprievodnými knižkami napísanými pre charitu sa predalo vyše 500 miliónov výtlačkov, boli preložené do viac ako 80 jazykov a nakrútili podľa nich osem úspešných filmov.

Kniha Fantastické zvery a ich výskyt, ktorú J.K. Rowlingová pôvodne napísala na pomoc nadácii Comic Relief ako rokfortskú učebnicu, sa stala inšpiráciou pre novú originálnu sériu piatich filmov spoločnosti Warner Bros.

Prvý sa dostal na plátna kín v roku 2016, druhý – Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny – v novembri 2018.

Začítajte sa do knihy Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny:

INT. MINISTERSTVO MÁGIE – POPOLUDNÍ

MLOK SCAMANDER sedí sám v malej čakárni a neprítomne hľadí do prázdna. Po chvíľke cíti, že ho niečo ťahá za zápästie. Pozrie dolu. Stromostrážca Šperhák sa hojdá na uvoľnenej niti z jeho manžety.

Niť sa roztrhne. Šperhák padne. MLOKOV gombík sa kotúľa po chodbe. MLOK a Šperhák ho sledujú.

Pauza.

Potom sa obaja vrhnú za ním. MLOK sa k nemu dostane prvý. Keď sa zohne, aby ho zdvihol, vidí pred sebou pár ženských topánok.

LETA (mimo obrazu)

Čakajú ťa, Mlok.

MLOK vstane. Ocitne sa zoči-voči krásnej LETE LESTRANGEOVEJ, ktorá sa usmieva. MLOK si strčí gombík a Šperháka do vrecka.

MLOK

Leta… čo tu robíš?

LETA

Theseus si myslí, že sa hodím do ministerskej rodiny.

MLOK

Naozaj povedal „ministerská rodina“?

LETA sa trochu zasmeje. Idú po chodbe. Napätie. V minulosti spolu zažili veľa.

MLOK

To je celý môj brat.

LETA

Theseus bol sklamaný, že si nemohol prísť na večeru. Ani raz, keď sme ťa pozvali.

MLOK

Mal som prácu.

LETA

Je to tvoj brat, Mlok, je rád, keď prídeš. A ja tiež.

MLOK zbadá Šperháka, ktorý mu lezie po chlopni, a odtiahne náprsné vrecko kabáta.

MLOK

(Šperhákovi)

Hej! Skoč dnu, Šperhák.

Šperhák sa stúli vnútri.

LETA

(usmieva sa)

Prečo ťa tie čudné tvory tak milujú?

MLOK

Neexistujú čudné tvory…

MLOK & LETA

„… iba zaslepení ľudia.“

LETA sa znovu usmieva. MLOK ju iba napodobňuje.

LETA

Ako dlho si bol po škole za to, že si to povedal Prendergastovi?

MLOK

Myslím, že vtedy to bolo mesiac.

LETA

A ja som odpálila hnojovú bombu, aby som mohla byť s tebou, pamätáš sa?

Prišli na dohľad k hrozivo oficiálne vyzerajúcim dverám do zasadačky. Vyjde z nich THESEUS SCAMANDER.

MLOK

Nie, na to sa nepamätám.

Leta sa zarazene zastaví. MLOK ide k THESEUSOVI, ktorý sa naňho veľmi podobá, ale je extrovertnejší, správa sa nenútenejšie. THESEUS žmurkne na LETU a potom sa otočí k MLOKOVI.

