Aktualizované: Skvelý Ján Volko sa stal vicemajstrom Európy do 23 rokov v behu na 100 metrov

BYDGOSZCZ 14. júla (WebNoviny.sk) – Ján Volko vybojoval striebro v behu na 100 m na XI. majstrovstvách Európy do 23 rokov v atletike v poľskom meste Bydgoszcz (13. – 16. 7. 2017).

Slovenský rekordér sa v piatkovom popoludňajšom finále blysol výkonom 10,18 s, zdolal ho len o štyri stotinky favorizovaný Brit Ojie Edoburun (10,14), ktorý mal z finalistov ako jediný lepší osobný rekord ako 20-ročný Slovák. Bronz získal Nór Jonathan Quarcoo (10,29). Finále stovky sa bežalo v bezvetrí.

Medaila je pekný bonus

“Mojím cieľom bolo dostať sa do finále. Medaila je pekný bonus. Dnes bol britský bežec lepší, možno keby som bežal v dráhe vedľa neho, dopadlo by to inak,” vravel Ján Volko v prvej reakcii na webe european-athletics.org. Pre agentúru SITA ešte pred finálovým behom povedal: “Na záverečnom sústredení sme dobre vyladili formu, zdá sa. Samozrejme, mám tu aj pohodu, pri sebe oboch trénerov, fyzioterapeutku a tiež rodičov a sestru. Finálovú účasť som si splnil a všetko navyše bude len krásny bonus.”

Tohtoročný halový vicemajster Európy na 60 m z Belehradu Volko (BK HNTN Bratislava) si predtým počínal v súťaži na 100 m v Bydgoszczi suverénne. Vo štvrtok predpoludním bol najrýchlejší v rozbehoch (10,23), večer potom pridal najlepší čas spomedzi všetkých aktérov aj v semifinále (10,18) a suverénne postúpil do finále. Zároveň to bol druhý najlepší čas jeho kariéry po slovenskom rekorde z 5. júna 2017, keď na Odložilovom memoriáli v Prahe dosiahol 10,16 s.

Šiesta medaila pre Slovensko z ME do 23 rokov v histórii

Zverenec Nade Bendovej a Róberta Kresťanka nemá čas oslavovať, keďže ešte v piatok o 19.21 h sa predstaví v druhom zo štyroch rozbehov na 200 m, kde má rovnako vysoké ambície.

Volko získal druhú striebornú a celkovo šiestu medailu pre slovenskú atletiku na ME do 23 rokov v histórii (2-2-2). Zlatý bol dvakrát guliara Mikuláša Konopku, ktorý získal najcennejší kov v rokoch 1999 a 2001. V slovenskej medailovej zbierke z európskych šampionátov tejto vekovej kategórie je aj ďalšie striebro (Lucia Klocová na 800 m v roku 2003) a dva bronzy – kladivári Miloslav Konopka (2001) a Marcel Lomnický (2007).

ME V ATLETIKE DO 23 ROKOV:

Muži – 100 m – finále (0 m/s): 1. Edoburun (V. Brit.) 10,14 s, 2. Volko (SR) 10,18, 3. Quarcoo (Nór.) 10,29, 4. Samuelsson (Fín.) 10,36, 5. Arthur (V. Brit.) 10,39, 6. Hamilton (Švéd.) 10,40, 7. Casano (Tal.) 10,42, 8. René (Fr.) 10,44.