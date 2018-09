Aktualizované: Fantastický Kližan si zahrá v Petrohrade o titul, v súboji o finále vyradil Wawrinku

aktualizované 22. septembra 17:34

PETROHRAD 22. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Marin Kližan postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 St. Petersburg Open v ruskom Petrohrade (dotácia 1 175 190 USD, tvrdý povrch v hale). V sobotňajšom semifinále zdolal za 138 minút 4:6, 6:3, 7:5 Švajčiara Stana Wawrinku. Za víťazstvo si Kližan pripíše do rebríčka 150 bodov. Zároveň získa nezdanenú prémiu vo výške 110 415 amerických dolárov. Wawrinka vybojoval 90 bodov a odmenu 59 810 USD. V súboji o celkové víťazstvo sa slovenský tenista stretne s prvým nasadeným Rakúšanom Dominicom Thiemom, ktorý v semifinále triumfoval nad Robertom Bautistom-Agutom (Šp.-5) 6:4, 6:3. Vďaka postupu do finále sa Kližan posunie v online poradí rebríčka ATP na priebežné 49. miesto.

Zápas mal od začiatku vyrovnaný priebeh. O osude prvého setu rozhodla úvodná hra, keď Wawrinka prelomil Kližanov servis. Obaja súperi si v nasledujúcom priebehu udržali svoje podanie. Švajčiar za stavu 5:4 pri svojom servise využil druhý setbal a ujal sa vedenia 1:0 na sety. Úvodná hra druhého dejstva trvala viac ako sedem minút. Slovenský tenista odvrátil jeden brejkbal a nedopustil stratu podania. Kližan sa po brejku v šiestej hre dostal do vedenia 4:2. Za stavu 5:3 premenil na podaní Slovák prvý setbal a vyrovnal stav setov na 1:1. V treťom dejstve viedol Kližan 3:1, no Wawrinka vyrovnal na 3:3. Súperov servis prelomil slovenský tenista aj v 11. hre. V ďalšej hre síce ponúkol súperovi pri svojom podaní jeden brejkbal, ten však odvrátil a následne premenil tretí mečbal.

Kližan nie je zranený

„Môj zdravotný stav bol v poriadku už zopár hodín po štvrťfinálovom stretnutí,“ reagoval Kližan v pozápasovom rozhovore na otázku ohľadom jeho zdravotných problémov, ktoré ho trápili počas piatkového duelu a dodal: „Teraz je všetko v poriadku. Nie som zranený a to je najdôležitejšie. Vo finále sa budem snažiť podať čo najlepší výkon. Vždy je pre mňa poctou, ked môžem nastúpiť vo finále na akomkoľvek turnaji.“

K svojmu výkonu proti Wawrinkovi uviedol: „Bol to veľmi náročný zápas. Stan je jedným z najlepších hráčov na okruhu. Som na seba hrdý, že som ho konečne zdolal. Užívam si tu v Petrohrade každú chvíľu a nemôžem sa dočkať finálového stretnutia.“

„Som neskutočne rád, že som ho konečne dokázal zdolať po troch nevydarených skúškach. V posledných dvoch vzájomných zápasoch som nebol ďaleko od víťazstva. Znovu to však bolo tesné. Tak ako som uspel, mohol som aj prehrať,“ skonštatoval Kližan pre agentúru SITA. K zdravotným komplikáciám, ktoré sa objavili počas piatkového štvrťfinále dodal: „Dosť ma to vtedy zabolelo, nevedel som, čo to je. Niekedy hráč necíti zranenie hneď a až po zopár hodinách to stuhne tak, že sa ani nemôže hýbať. Ja som čakal na ten moment, či to príde alebo nie. Našťastie to neprišlo a bol som v pohode.“

Čaká dobré finále

Vo finále ho čaká Dominic Thiem. „Je viac menej jedno proti komu vo finále nastúpim. Ja sa snažím každý zápas hrať svoju hru, aj keď nastupujem proti súperom s rôznymi štýlmi hry. Thiem je svetový hráč, má prvotriedne údery. Pre divákov to bude určite dobré finále. A dúfam, že sa mi podarí vylepšiť bilanciu vo finále na sedem triumfov,“ dodal na záver Kližan pre agentúru SITA.

Dvadsaťdevaťročný Kližan (65. v rebríčku ATP) a o štyri roky starší Wawrinka (88.) odohrali štvrté vzájomné stretnutie. Slovenský tenista sa tešil z premiérového víťazstva. Predtým naposledy sa stretli vo februári na turnaji v bulharskej Sofii, Wawrinka zvíťazil v 2. kole 4:6, 6:2, 6:3. Na Australian Open 2017 sa stretli v úvodnom kole, v päťsetovej dráme triumfoval trojnásobný grandslamový víťaz Wawrinka 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4.

Wawrinka sa vrátil po operáciách

Na ceste do siedmeho kariérneho finále na turnaji ATP si Kližan poradil v 1. kole s domácim Jevgenijom Donským dvakrát 6:4. V 2. kole vystavil po výsledku 6:3, 6:4 stopku turnajovej dvojke Talianovi Fabiovi Fogninimu. Vo štvrťfinále zdolal nasadenú sedmičku Kanaďana Denisa Shapovalova 3:6, 7:5, 6:3, keď v druhom sete prehrával už 3:6, 3:5. Na turnaji v ruskom Petrohrade si v roku 2012 pripísal Kližan svoj premiérový singlový titul na turnaji ATP. Celkovo má na svojom konte 6 titulov na podujatiach tejto úrovne. Zaujímavosťou je, že vo šiestich finálových súbojoch má 100-percentnú úspešnosť. Naposledy sa z turnajového titulu tešil v auguste na antukovom turnaji v rakúskom Kitzbüheli. Šiestou trofejou sa vyrovnal daviscupovému trénerovi Slovenska Dominikovi Hrbatému.

Bývalá svetová trojka Wawrinka sa vracia na niekdajšie pozície po dvoch operáciách ľavého kolena. Švajčiar sa v Petrohrade neprebojoval do prvého finále v tejto sezóne. Naposledy sa vo finálovom stretnutí predstavil minulý rok na Roland Garros, Španielovi Rafaelovi Nadalovi podľahol hladko v troch setoch 2:6, 3:6, 1:6. V Petrohrade sa dostal najďalej pred dvoma rokmi, keď vo finále nestačil na Nemca Alexandra Zvereva (6:2, 3:6, 5:7).