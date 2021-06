Fantastický výsledok! Komédiu MATKY si počas premiérového víkendu prišlo pozrieť najviac divákov spomedzi všetkých českých a slovenských filmov od začiatku pandémie

Slovenský audiovizuálny priemysel a kultúra vo všeobecnosti to posledný rok a pol nemajú vôbec ľahké. O to viac sa dnes kiná a distribučné spoločnosti tešia z každého divácky úspešného filmu. Dôvod na radosť mali aj tento víkend. Novú komédiu MATKY si totiž počas neho prišlo do kina pozrieť fantastických 13 643 divákov. Ide o vôbec najlepší premiérový výsledok českého a slovenského filmu a zároveň komédie od júna 2020, keď sa kiná po vypuknutí pandémie prvýkrát otvorili.

Príbeh štyroch najlepších kamarátok a matiek prilákal do kín počas otváracieho víkendu dvakrát viac návštevníkov ako najúspešnejší český dokument všetkých čias V sieti či cenami ovenčený Šarlatán Agnieszky Hollandovej. Zároveň s výrazným náskokom prekonal doteraz najnavštevovanejšiu „koronovú“ komédiu Takmer dokonalé tajomstvá, ktorú si počas premiérového víkendu prišlo pozrieť 7 744 divákov.

Foto: Bontonfilm

Na porovnanie si uveďme prehľad návštevnosti v otváracom víkende pri ďalších českých a slovenských filmoch, ktoré boli uvedené do kín minulý rok: Bábovky – 6 884 divákov, V sieti – 6 471 divákov, Šarlatán – 6 436 divákov, Meky – 3 943 divákov, Šťastie je krásna vec – 3 425 divákov, Ženská pomsta – 3 108 divákov, Havel – 2 289 divákov, 3Bobule– 2 139 divákov, Bourák – 1 419 divákov, Princezná zakliata v čase – 401 divákov. Premiérový výsledok komédie Matky bol oproti všetkým menovaným snímkam minimálne dvojnásobný, čo svedčí o atraktívnosti žánru aj témy a je tiež dobrým signálom pre audiovizuálnu kultúru na Slovensku. Naznačuje totiž, že diváci sa postupne začínajú vracať do kín.

Matky je komédia zo života, ktorá šarmantným a vtipným spôsobom ukazuje, aké je to byť mamou vo svete digitálnych technológií a sociálnych sietí. Film rozpráva príbeh štyroch tridsiatničiek, ktoré momentálne spája najmä jedno slovo – materstvo. Sára (Hana Vagnerová) je úspešná influencerka, ktorá plánuje svoj blog o partnerských vzťahoch plynule previesť na blog o tom, ako byť najlepšou mamou. Život berie so zdravým nadhľadom a iróniou. Keď ju však manžel Jirko (Jakub Prachař) privedie z pôrodnice rovno do rozostavaného domu, jej život nadobudne až príliš dobrodružné rozmery. Ďalej sa snaží plniť Instagram cool fotkami perfektnej matky, ale všadeprítomný prach a nevyspatie jej dávajú poriadne zabrať. Hedvika (Petra Hřebíčková) žije ako v zlatej klietke, jej manžel vorkoholik (Jiří Langmajer) doma veľa času netrávi, a tak niet divu, že ju očarí mladý pouličný spevák David (Vladimír Polívka). Zuzana (Sandra Nováková) je prepracovaná a uštvaná matka dvoch malých čertov, ktoré sa po rozchode s Kamilom (Václav Neužil) snaží zo všetkých síl sama uživiť. Zato Eliška (Gabriela Marcinková) má skvelého chlapa (Štěpán Benoni), úplne neznesiteľných rodičov, je tehotná a stále vracia. Ale hlavne majú jedna druhú…

Za úspechom filmu Matky stojí pravdepodobne najmä aktuálny námet, skvelé herecké obsadenie a kvalitné spracovanie. Okrem toho ponúka táto komédia všetkým mamám, no nielen im, možnosť oddýchnuť si od starostí a každodenných povinností, dobre sa zabaviť, načerpať novú energiu či stráviť príjemný čas s priateľmi a blízkymi. A to sú veci, ktoré momentálne asi všetci potrebujeme…

Informačný servis