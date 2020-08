Fantasy séria, ktorá vás vezme za úžasným dobrodružstvom

Druhý diel série Kniha prachu – Tajné spoločenstvo , a vlastne celá séria je veľmi nápaditá dobrodružná série, v ktorej sa opäť ukazuje Pullmanov talent vytvoriť strhujúci príbeh. Okrem akcie, dobrodružstva a fantasy sveta je to však aj skvelý pohľad na to, ako možno porozumieť sebe samému. Ako pochopiť okolitý svet, vyznať sa v ňom a nestratiť sa…

Táto trilógia rozpráva príbeh o mladom chlapcovi Malcomovi, ktorý sa vďaka svojej zvedavosti pripletie tam, kam nemá. Osud ho spojí s Lyrou a rozhodne sa ju za každú cenu ochrániť pred nebezpečenstvom.

A propos, Lyra je aj hlavnou postavou série Temné hmoty a je zaujímavé toto prepojenie, aj pohľad do minulosti.

V novej druhej časti série Kniha prachu sa posúvame o 20 rokov neskôr od tej prvej. Vtedy sa Lyra ocitla na začiatku rušnej cesty svojho života. V Tajnom spoločenstve ju spoznávame ako Lyru Zlatoústu. Už dávno nie je dieťa… Lyrin vzťah s jej démonom Pantalaimonom sa natoľko komplikuje, že sa obaja dostávajú na miesta a do zložitých situácií, o akých by sa im ani nesnívalo.

Aj Malcolm, ktorý sa kedysi odhodlal zachrániť maličkú Lyru pred povodňou a prenasledovateľmi, sa vydáva na cestu, teraz už ako zrelý muž so zmyslom pre povinnosť a s túžbou konať správne. Ich nebezpečné a dobrodružné cesty vedú naprieč Európou až do Ázie za strateným mestom démonov, tajomstvami púšte a záhadou tajomného prachu.

Pozrite si BOOKtrailer:

Philip Pullman je britský autor fantasy literatúry. Už v detstve stratil otca, ktorý bol pilotom R.A.F. Vyrastal len s matkou, nevlastným otcom a dedom, ktorý pôsobil ako duchovný na anglickom vidieku. Pullman študoval v Oxforde na Exeter College, potom pár rokov učil angličtinu na strednej škole, neskôr sa stal asistentom na Westminster College v Oxforde.

Do povedomia čitateľov sa zapísal sériou Sally Lockhart, ale svetový úspech získal až trilógiou Temné hmoty (IKAR 2007, 2018). Prvý diel s názvom Zlatý kompas sa dočkal aj filmového spracovania s hviezdnym hereckým obsadením – Nicole Kidmanovou a Danielom Craigom. Philip Pullman získal za svoju tvorbu niekoľko významných ocenení, predovšetkým cenu Nibbie a Whitbreadovu cenu za najlepšiu britskú knihu roka.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis