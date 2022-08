Fanúšikovia Canadiens sú znalí a ak Slafkovský odovzdá maximum, pri nezdare ho neodpíšu, myslí si český veterán Plekanec

Čoskoro bude mať 40 rokov a stále je vysoko produktívny v najvyššej českej hokejovej súťaži vo farbách rodného Kladna.

V minulosti však Tomáš Plekanec strávil dlhých 15 sezón v tíme zámorskej NHL Montreal Canadiens, v ktorom teraz má šancu na sľubnú kariéru slovenský krídelník Juraj Slafkovský.

Musí sa pripraviť na tlak

Za Habs absolvoval český veterán takmer 1000 duelov základnej časti a ďalších takmer 90 pridal v play-off. V kanadsko-americkej profilige hral krátko aj za Toronto Maple Leafs.

Držiteľ troch medailí z MS (0-1-2) počas turnaja v Poprade na adresu Slafkovského pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) povedal: „V Montreale sa zmenilo vedenie a z toho súčasného už veľa ľudí nepoznám. Je však jasné, že mu veria a svoju šancu dostane. Bude to teda iba o tom, ako využije príležitosť. Osobne mu prajem, aby sa mu v Canadiens darilo.“

Juraj Slafkovský sa musí v Montreale pripraviť na tlak, keďže sa stal jednotkou draftu. V organizácii Habs od neho budú vysoké očakávania.

„Montreal má viac fanúšikov ako nejaké americké mužstvo. Sú to však fanúšikovia znalí a určite ho neodpíšu, ak sa mu nebude bodovo dariť. Oni potrebujú vidieť, že do toho dáva hráč maximum. To vedia vycítiť veľmi presne. Ak sa tak stane, tak sa nemusí báť. Celkovo je to výborné miesto pre hokej,“ myslí si Plekanec.

Presadiť sa bude náročné

Slovenský mladík svoju šancu v Montreale dostane, no presadiť sa hneď v úvodnej sezóne bude mať náročné. Veď má stále iba 18 rokov.

„Bol draftovaný ako jednotka, presadil sa už v mužskom hokeji a kvalitu teda určite má. Teraz to bude o tom, aby nazbieral skúsenosti a zvykol si na nové prostredie. Všetko bude závisieť od jeho výkonov,“ dodal Plekanec podľa HockeySlovakia.sk.

Juraja Slafkovského si vedenie klubu z Montrealu vybralo v júlovom drafte nováčikov z 1. pozície, tak vysoko sa predtým neocitol žiaden Slovák.

V sezóne 2021/2022 hral slovenský krídelník vo fínskom tíme TPS Turku, žiaril najmä vo farbách slovenskej reprezentácie na bronzových ZOH 2022 v čínskom Pekingu či na májových MS vo Fínsku.