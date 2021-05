Fanúšikovia hokeja sa môžu tešiť na zápasy slovenskej reprezentácie exkluzívne na obrazovkách RTVS počas najbližších 2 rokov

Počas najbližších dvoch rokov sa na obrazovky RTVS dostanú všetky významné hokejové podujatia s účasťou slovenskej reprezentácie. RTVS prinesie divákom zápasy Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Rige, Helsinkách aj Petrohrade, či olympijskú kvalifikáciu na ZOH 2022 v Pekingu. Športovým fanúšikom ponúkne aj všetky zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie počas hokejovej sezóny – Slovenský pohár, Nemecký pohár, Švajčiarsky pohár, či prípravné zápasy pred Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji. Zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie budú vysielané exkluzívne len na obrazovkách RTVS až do roku 2023, a to vrátane dvoch šampionátov MS do 20 rokov.

„Pre RTVS je Slovenský zväz ľadového hokeja serióznym partnerom, predĺženie a rozšírenie spolupráce vnímame mimoriadne pozitívne. Práve spojenie verejnoprávneho vysielateľa a SZĽH je správnou cestou ako dostať jeden z najpopulárnejších športov k divákovi,“ hovorí riaditeľ Sekcie športu RTVS Matej Hajko. Riaditeľ marketingu SZĽH Peter Janovský dodáva, že dohodou s verejnoprávnou televíziou bude do konca sezóny 2022/23 reprezentačný hokej výlučne na obrazovkách RTVS. „Sme radi, že po dlhších rokovaniach sme dospeli k vzájomne výhodnej dohode pre obe strany, a že vysielateľom reprezentačných zápasov bude televízia s najbohatšími skúsenosťami v oblasti športových prenosov, ale aj najlepším pokrytím, a teda aj najväčšou dostupnosťou signálu na Slovensku.“

RTVS je v súčasnosti aj držiteľom hlavnej licencie na vysielacie práva na najvyššiu hokejovú súťaž, ktorá je podpísaná s Asociáciou profesionálnych hokejových klub na základe poverenia SZĽH a práva vlastní aj na sezónu 2021/2022.

„RTVS mimoriadne pozitívne vyhodnotila ďalšiu sezónu najvyššej hokejovej súťaže a veľmi sa tešíme z narastajúceho záujmu divákov, čo sa odrazilo aj na rekordnej sledovanosti, kedy sme v rámci vysielania hokejových duelov lokálnej ligy dosiahli zásah až 500.000 divákov. Veríme, že v nasledujúcej sezóne sa nám podarí zvýšiť počet živých prenosov a priniesť divákom ešte bohatší hokejový zážitok,“ dodáva Matej Hajko.

