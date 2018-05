Fanúšikovia Liverpoolu reagujú na zbabrané finále Ligy majstrov, Kariusovi sa vyhrážajú smrťou

LIVERPOOL 28. mája (WebNoviny.sk) – Futbalový brankár FC Liverpool Loris Karius zažíva mimoriadne náročné obdobie. V sobotňajšom finále Ligy majstrov svojimi chybami prakticky daroval Realu Madrid dva góly, jeho tím prehral 1:3.

Ako to býva, reakcia zo strany fanúšikov na seba nedala dlho čakať, žiaľ, v tom negatívnom slova zmysle. Dvadsaťštyriročný Nemec aj jeho rodina čelia na sociálnych sieťach vyhrážkam smrťou. Informovala o tom britská polícia.

Spoluhráči sa mu chrbtom neotočili

„Berieme to veľmi vážne. Naši dôstojníci sa zaoberajú početnými komentármi, v ktorých sa užívatelia vyhrážajú Kariusovi. Pripomíname, že každý delikt spojený s vyhrážaním sa bude predmetom vyšetrovania,“ cituje BBC stanovisko liverpoolskej polície.

Zatiaľ čo medzi priaznivcami „The Reds“ je Karius nežiaducou osobou číslo 1, jeho spoluhráči sa mu neobracajú chrbtom. Podporu mu verejne vyjadrili tréner Jürgen Klopp, obrancovia Dejan Lovres s Virgilom van Dijkom a najnovšie aj druhý brankár LFC Simon Mignolet.

Liverpool zostane jednotný

„To čo sa stalo jemu, sa môže prihodiť každému gólmanovi. Ja som bol tiež v podobnej situácii. Povedal som mu len to, že naša účasť vo finále je aj jeho veľkou zásluhou. Liverpool ostane vždy jednotný, sme všetci za jedného, ale on sa s tým musí vyrovnať sám. Nebude to jednoduché, ale sme s ním,“ povedal belgický gólman, ktorého doplnil Lovren:

„Najjednoduchšie je niekoho obviniť. Sme na jednej lodi a som si istý, že sa vráti silnejší. Netreba okolo toho robiť ´haló´, bolo to finále, áno, ale každý robí chyby.“