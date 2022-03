Fanúšikovia obľúbenej videohry sa konečne dočkali: Do kín prichádza Ježko Sonic 2!

Po viacerých odkladoch kvôli koronavírusovej pandémii konečne do kín prichádza pokračovanie super úspešnej komédie Ježko Sonic. Ježko Sonic 2 si môžu diváci v kinách pozrieť už od 31. marca.

Ježko Sonic je jednou z najväčších video herných legiend a jeho prvá časť v kinách žala úspechy na celom svete. Fanúšikovia sa doslovne nevedeli dočkať, pokračovania. Konečne je to tu a celé rodiny sa pred veľkým plátnom stanú svedkami nových dobrodružstiev. V pätách má opäť svojho neúnavného prenasledovateľa, Doktora Robotnika, a večne nahnevaného ježuru Knucklesa.

Vo chvíli, keď Doktor Robotnik osudovo uviazol na Hubovej planéte, stratil ježko Sonic jediného, naozaj schopného nepriateľa. A začal sa veľmi nudiť. Občas vypomôže polícii dopadnúť zopár „nepolapiteľných“ gaunerov, ale inak nemá svoju modrú energiu kde vybiť. Čo znepokojuje jeho kamoša šerifa Toma oveľa viac než škody, ktoré za neho musia platiť.

Lenže vynaliezavý Robotnik dokázal nájsť spôsob, ako zo svojho hubového väzenia uniknúť a vrátiť sa na Zem. Navyše sa spojil s ježurou menom Knuckles, chlpatou červenou guľou plnou zloby a unikátnych schopností, ktoré sú podobné tým Sonicovým. Táto nebezpečná dvojica sleduje dva hlavné ciele. Prvým je pomstiť sa Sonicovi a druhým nájsť a ovládnuť nekonečný zdroj energie, ktorý by z Robotnika urobil vládcu celej planéty. Presile, našťastie, nebude Sonic čeliť sám, ale s podporou dvojchvostého lišiaka Tailsa, ktorý mu prišiel na pomoc z inej dimenzie. Pretože ide naozaj o všetko.

Fanúšikovia slávnej hernej série vedia, že Tails a Knuckles sú neodmysliteľnou súčasťou Sonicovho sveta a mnoho z nich prekvapilo, že sa neobjavili už v prvom dieli. „Bolo veľmi ťažké ich do prvého príbehu nezakomponovať, a preto sme radi, že sa nám to v dvojke podarilo. Ich čas nadišiel práve teraz a diváci to určite ocenia,“ povedal režisér Jeff Fowler, ktorý zároveň dodal: „Všetky postavy, vrátane Sonica, prešli technickým vylepšením: lepšia vernosť, lepšie detaily. Sú to rovnaké postavy, ale technológia ide stále dopredu, vizuálne efekty sa zlepšujú a postavy z toho profitujú.”

Jemu a ostatným členom jeho tímu štúdio Paramount zjavne verí, pretože ešte predtým, než by sa vôbec dvojka premietala v kinách, avizujú, že rátajú aj s treťou časťou. Fowler sa z toho musí veľmi tešiť, pretože už pri porovnaní prvej a druhej časti vnímal veľký rozdiel: „Toto je jednocucho oveľa väčší film. Rozsah je väčší, máme viac postáv. Páčia sa mi Tails a Knuckles a pri tvorbe filmu sme sa celkovo viac bavili ako pri jednotke. Návrat všetkých hercov bol úžasný a Jim Carrey si s Robotnikom doslovne užil a je to z neho cítiť. Je to naozaj úžasné a ja sa cítim byť veľmi šťastný.”

Ježko Sonic 2 prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 31. marca.

Informačný servis